Andi Weimann und die Rekord-Legionäre in der Championship

10. Junior Hoilett (Kanada, 266 Spiele)

Der kanadische Nationalspieler, der auch Zwischenstopps in Paderborn und beim FC St. Pauli einlegte, kam schon mit 13 nach England, wo er den Blackburn-Nachwuchs durchlief. Bis 2023 kickte der 33-Jährige für Reading in der Championship, aktuell ist er in Aberdeen engagiert. IMAGO/Focus Images