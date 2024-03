Rekordtor nach sechs Sekunden: Baumgartner schreibt Geschichte

Christoph Baumgartner hat am Samstag das schnellste Tor der österreichischen Länderspielgeschichte erzielt. Der Leipzig-Legionär traf im Testspiel gegen die Slowakei nach nur sechs Sekunden.

Christoph Baumgartner hat sich am Samstag in die Geschichtsbücher des ÖFB eingetragen. Der 24-jährige Offensivmann von RB Leipzig traf im Testspiel gegen die Slowakei nach nur sechs Sekunden und erzielte somit das schnellste Tor der österreichischen Länderspielgeschichte. Baumgartner löste mit seinem Treffer Stefan Maierhofer ab, der im September 2009 in der WM-Qualifikation beim 3:1-Sieg gegen die Färöer in Graz nach 49 Sekunden jubeln durfte.

Laut dem ORF stellte Baumgartner sogar einen neuen Weltrekord auf. Noch nie zuvor wurde in einem offiziellen Länderspiel ein schnelleres Tor erzielt. Den bisherigen Rekord hielt der Belgier Christian Benteke, der in einem Qualifikationsspiel für die Weltmeisterschaft 2018 gegen Gibraltar nach 8,1 Sekunden ins gegnerische Tor traf.

"Es ist sich von der Schrittfolge irgendwie so ausgegangen, dass ich in den Lauf gekommen bin. Und dann habe ich mir gedacht, der Abschluss nach ein paar Sekunden ist auch nicht schlecht", lächelte Baumgartner nach dem Spiel im ORF-Interview. Zufallsprodukt sei der Treffer keineswegs gewesen: "Wir haben diese Variante schon öfter gemacht, dass wir einfach vom Anstoß an volles Risiko nach vorne wegsprinten. Oftmals war es dann halt so, dass wir in den Halbraum gespielt haben und von dort versucht haben, weiterzumachen."

Auch Teamchef Ralf Rangnick fand an Baumgartners "außergewöhnlichem" Blitztor naturgemäß Gefallen: "Alleine dieses Tor war das Eintrittsgeld wert für alle, die hier im Stadion waren."

Wirtz schrammt an Baumgartners Rekord vorbei

In der österreichischen Bundesliga hatte vor Kurzem Petar Ratkov einen neuen Rekord aufgestellt: Der Salzburg-Stürmer traf am 17. Februar im Auswärtsspiel gegen BW Linz noch um eine Sekunde früher als Baumgartner.

Der DFB-Rekord liegt indes bei acht Sekunden - aufgestellt nur wenige Stunden nach Baumgartners Treffer. Im Testspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Frankreich knackte Florian Wirtz den vorherigen Bestwert von Lukas Podolski (neun Sekunden).