Rekord winkt: FCB-Leihgabe Schneller erweitert Freiburgs Torwart-Riege

Lukas Schneller ist nach seiner Vertragsverlängerung beim FC Bayern II bis Ende der Saison in die 3. Liga verliehen worden. Dort wird der 22-Jährige das ohnehin schon große Torwartteam beim Letzten Freiburg II erweitern.

Die Amateure des FC Bayern haben am Dienstagvormittag zwei wichtige Entscheidungen um Nachwuchstorhüter Lukas Schneller getroffen. Der 22-Jährige hatte zunächst seinen Vertrag bei den Münchnern vorzeitig bis 2026 verlängert, um sich dann bis Ende der Saison verleihen zu lassen.

Hinter Schneller liegen zwei schwere Jahre

In der Rückrunde wird Schneller nun für Drittligist Freiburg II auflaufen. Laut Vereinsmitteilung des FCB soll Schneller, der nach zweijähriger Verletzungspause erst diese Spielzeit wieder ins Tor der Bayern-Reserve zurückkehrte und in der Regionalliga sechsmal zum Einsatz kam, nun in der 3. Liga Spielpraxis sammeln.

Schneller, seit 2012 ein Teil des FC Bayern, ist verliehen worden, um "im Profibereich weitere wichtige Erfahrungen zu sammeln", lässt sich der FCB-Direktor Nachwuchsentwicklung Jochen Sauer zitieren. Natürlich freue sich dieser über die Ausweitung des Kontraktes bis 2026. Außerdem wünschte Sauer Schneller nach dessen "langer Leidenszeit" im Breisgau "für die kommenden Monate viel Erfolg und viele Einsätze".

Bei Freiburg II stehen zahlreiche Torhüter im Kader

Letzteres könnte beim Tabellenletzten der 3. Liga jedoch schwer werden. Schneller ist bei Freiburg II nach Benjamin Uphoff (zehn Einsätze, mit Profivertrag), Jaaso Jantunen (sechs), Niklas Sauter (drei), Sebastian Hornung (zwei) und Laurin Mack (ein Einsatz) der sechste Schlussmann im Kader. Der Wechsel könnte Trainer Thomas Stamm aber vielleicht zum Nachdenken bringen.

Freiburg II gastiert am Mittwochabend in der englischen Woche der 3. Liga in Unterhaching (19 Uhr, LIVE! bei kicker). Sollte Neuzugang Schneller dort oder in einem anderen Drittligaspiel dieser Saison im Tor stehen, winkt ein deutscher Rekord: Im Profibereich wurden noch nie mehr als fünf Schlussmänner während einer Spielzeit eingesetzt, aktuell teilen sich die Breisgauer mit Stuttgart II (2009/10), Bremen II (2010/11) und Aachen (2011/12) die Bestmarke. In der Bundesliga und 2. Bundesliga wurden nie mehr als vier Torhüter in einer Saison eingesetzt.