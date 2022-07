Reichlich Erfahrung für den Regionalliga-Absteiger: KFC Uerdingen verpflichtet Kai Bastian Evers

Der Kader des KFC Uerdingen bekommt Zuwachs: Kai Bastian Evers wechselt vom SV Lippstadt nach Krefeld und bringt die Erfahrung aus über 200 Regionalliga- und 66 Drittliga-Einsätzen mit.

Der KFC Uerdingen feilt weiter an seinem Kader für die bevorstehende Spielzeit in der Oberliga Niederrhein. Wie der Regionalliga-Absteiger nun bestätigte, konnte man nach der Vertragsverlängerung von Levan Kenia einen weiteren erfahrenen Spieler für den Oberliga-Kader dazugewinnen. Vom SV Lippstadt wechselt Kai Bastian Evers zum KFC.

Die Vita des neuen Mannes, der im defensiven Mittelfeld beheimatet ist, kann sich dabei durchaus sehen lassen: Ausgebildet wurde Evers bei Borussia Dortmund und absolvierte zu jener Zeit auch diverse Partien für die U-16-, U-17- und U-18-Nationalmannschaft. Nachdem er bei der zweiten Garde des BVB auch erstmals Profi-Luft schnuppern durfte, kickte er noch für so manche namhafte Klubs - so zum Beispiel für die Stuttgarter Kickers und den SV Rödinghausen. Der mittlerweile 32-jährige Evers, der zuletzt beim Regionalligisten SV Lippstadt unter Vertrag stand, kommt insgesamt auf jeweils über 100 Partien in der Regionalliga West sowie der Regionalliga Nord und 66 Drittliga-Einsätze.

Ich habe richtig Bock auf den KFC und das Umfeld. Neuzugang Kai Bastian Evers (32) über seinen neue Aufgabe in Krefeld

Evers war bereits in den vergangenen Testspielen gegen Preußen Münster sowie den VfB Uerdingen für den KFC im Einsatz. Nachdem nun mit dem abgebenden Verein SV Lippstadt alle Transfermodalitäten geklärt worden sind, ist Evers auch "offiziell" Teil der neuen Oberliga-Mannschaft des KFC.

"Ich habe richtig Bock auf den KFC und das Umfeld", freut sich Evers über seinen Wechsel. Auch Vorstandsvorsitzender Damien Raths erhofft sich viel vom jüngsten Transfer. "Kai wird uns mit seiner Erfahrung und als Spielertyp enorm weiterhelfen. Ich freue mich, dass wir ihn von diesem Schritt zu uns begeistern konnten."