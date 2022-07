Regionalliga Nord: Modus, Favoriten, Übertragung

Die Regionalliga Nord startet am 30. Juli in die Saison. Alles Wissenswerte zur neuen Spielzeit...

In der Vorsaison wurde der VfB Oldenburg Meister, der sich später in der Aufstiegsrunde einen Platz in der 3. Liga sicherte. IMAGO/Nordphoto

Start und Schluss: Von wann bis wann geht die Regionalliga Nord?

Die Spielzeit in der Regionalliga Nord beginnt am Samstag, 30. Juli 2022. Das erste Spiel der frischen Runde bestreiten am frühen Samstagnachmittag Hannover 96 II und der FC Teutonia Ottensen. Anstoß ist um 13 Uhr. Der letzte Spieltag ist dann für das letzte Mai-Wochenende (27. Mai) terminiert.

Wie viele Mannschaften nehmen teil?

19 Mannschaften nehmen in der Saison 2022/23 an der Regionalliga Nord teil - heißt also: Zwei Teams weniger als in der Vorsaison. Damit ist die Sollstärke (18 Mannschaften) jedoch noch immer nicht erreicht.

Welche Zweitvertretungen sind in der Regionalliga Nord vertreten?

An der Anzahl der Profi-Reserven hat sich nichts geändert. Es bleibt bei fünf Mannschaften: der Hamburger SV II, der SV Werder Bremen II, Holstein Kiel II sowie der FC St. Pauli II und Hannover 96 II.

Wer ist neu in der Regionalliga Nord?

Vier neue Mannschaften sind dabei. Aus den Oberligen stießen der Bremer SV (Meister Bremen-Liga), Kickers Emden (Tabellenzweiter Oberliga Niedersachsen) und Blau-Weiß Lohne (Meister Oberliga Niedersachsen) hinzu. Zudem stieg der TSV Havelse wieder aus der 3. Liga ab.

Wer ist nicht mehr dabei in der Regionalliga Nord?

Ein Sextett ist hingegen nicht mehr mit dabei. Der VfB Oldenburg setzte sich in den Aufstiegsspielen zur 3. Liga gegen den Berliner AK durch, fünf weitere Teams - LSK Hansa, HSC Hannover, Altona 93, FC Oberneuland und Heider SV - sind in die Oberliga abgestiegen.

Wer sind die Favoriten?

Zu den Favoriten dürfte neben Drittliga-Absteiger TSV Havelse unter anderem auch Vizemeister SC Weiche Flensburg gehören. Aber auch der VfB Lübeck will die Rückkehr in die Drittklassigkeit packen.

Wie ist der Modus in dieser Saison?

Im Gegensatz zu den beiden Vorjahren startet die Regionalliga Nord in dieser Spielzeit wieder eingleisig. Bis zum Finalwochenende am 27. Mai gilt es für die 19 Teams 38 Spieltage zu absolvieren.

Wie ist die Aufstiegsregelung?

Der Meister der Regionalliga Nord steigt in dieser Spielzeit direkt in die 3. Liga auf und muss nicht, wie der VfB Oldenburg in der vergangenen Saison, noch Aufstiegsspiele bestreiten.

Wie ist die Abstiegsregelung?

Durch das Überschreiten der Sollstärke wird es in der Spielzeit 2022/23 statt der üblichen vier Absteiger fünf geben.

Wer qualifiziert sich für den DFB-Pokal?

Direkt über die Regionalliga Nord kann sich kein Team für den DFB-Pokal qualifizieren. Der Weg führt im Norden nur über die Landespokale. Mit dem Bremer SV, Blau-Weiß Lohne, dem BSV Rehden und dem VfB Lübeck gehen in dieser Spielzeit dennoch vier Nord-Regionalligisten im DFB-Pokal an den Start.

Wo werden die Spiele der Regionalliga Nord übertragen?

Die Regionalliga Nord kann über Sporttotal.tv gestreamt werden. Eine Highlight-Zusammenfassung jeder Partie gibt es bei uns via kicker.tv.

Wie lange ist die Winterpause in der Regionalliga Nord?

22 Spieltage gilt es bis zur Winterpause zu absolvieren. Der letzte Spieltag vor dem Jahreswechsel ist für das Wochenende 9. bis 11. Dezember angesetzt. Fortgesetzt wird die Spielzeit dann am ersten Februar-Wochenende (04.02.2023) mit dem 23. Spieltag.

Wer setzt sich oben durch, wer richtet den Blick nach unten?

