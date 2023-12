Regensburg verlängert mit Enochs bis 2026

Es läuft für den SSV Jahn Regensburg und Cheftrainer Joe Enochs. Die logische Konsequenz: Beide Seiten einigten sich auf eine vorzeitige Vertragsverlängerung.

Vertraglich bis 2026 an den Jahn gebunden: Trainer Joe Enochs. IMAGO/Zink

Der SSV Jahn Regensburg hat den zum Saisonende auslaufenden Vertrag mit Joe Enochs vorzeitig verlängert. Der 52-jährige US-Amerikaner unterschrieb den Oberpfälzern bis zum 30. Juni 2026. Das teilte der Tabellenführer der 3. Liga am Mittwoch mit.

"Mit der Arbeit von Joe Enochs und dem gesamten Trainerteam sind wir sehr zufrieden. Joe hat seit seinem Amtsantritt im vergangenen Mai eine positive Entwicklung der neuen Mannschaft vorangetrieben und ist maßgeblich mitverantwortlich für die gegenwärtige Situation", sagte Achim Beierlorzer, Geschäftsführer Sport des SSV Jahn.

Unter Enochs' Leitung hatte die Jahnelf in der laufenden Saison zuletzt zehn Siege am Stück geholt, ehe Viktoria Köln (1:1) den Lauf jüngst beendete. Mit 41 Punkten führen die Regensburger dennoch weiter das Tableau vor Dynamo Dresden (37 Punkte) an.

Mir ist es grundsätzlich sehr wichtig, länger bei einem Verein zu sein. Joe Enochs

"Wir wollen den aktuellen Prozess weiter positiv gestalten und sind überzeugt von einem gemeinsamen erfolgreichen Weg in den kommenden Jahren", erklärte Beierlorzer und verwies auf das stimmige Gesamtpaket: "Joe steht für die Werte des Vereins und passt zu 100 Prozent zum SSV Jahn."

Enochs war vor den letzten beiden Spieltagen der Saison 2022/23 nach Regensburg gekommen und mit dem Jahn in die 3. Liga abgestiegen. Gemeinsam mit Beierlorzer und Chef-Scout Ilija Dzepina stellte er im Sommer eine schlagkräftige Mannschaft zusammen.

Die Entscheidung, seinen Vertrag zu verlängern, sei ihm leicht gefallen, betonte Enochs. "Mir ist es grundsätzlich sehr wichtig, länger bei einem Verein zu sein. Das zeigen auch meine bisherigen Stationen als Spieler und als Trainer", sagte er. "Die Philosophie und die Werte des SSV Jahn passen zudem mit meinen Vorstellungen überein. Ich schätze die Zusammenarbeit mit dem Trainerteam und der Mannschaft sehr und freue mich darauf, die kommenden Aufgaben zusammen anzugehen und unsere Ziele zu erreichen."