Regensburg muss vorlegen - Dynamo zum Sachsenderby in Aue

Da ist viel drin am 26. Spieltag in der 3. Liga! Im Kampf um die Tabellenspitze muss Regensburg am Samstag in Sandhausen vorlegen. Dresden ist erst am Sonntag dran - Aue ruft zum Sachsenderby in den Schacht. In Essen kommt es zum direkten Duell der Verfolger, Duisburg und Lübeck hoffen auf müde Knochen beim Gegner.

Nur ein Ausrutscher oder vielleicht doch mehr? Die stolze Serie von acht ungeschlagenen Heimspielen riss bei Jahn Regensburg jüngst gegen Rot-Weiss Essen (1:3). Der letzte Kontrahent, der die Oberpfälzer zuvor an der A3 geschlagen hatte, war der SV Sandhausen. Und der ist am Samstag (14 Uhr) Gastgeber für die Enochs-Elf, die weiterhin komfortabel erscheinende acht Punkte Vorsprung auf den Dritten hat. Der SVS geriet durch drei 1:1-Unentschieden in Serie etwas aus dem Tritt und braucht mal wieder drei Zähler, um von der Rückkehr in die 2. Liga träumen zu können.

Sapina hofft auf ein Wiedersehen auf dem Platz

Stichwort dritter Tabellenplatz. Den belegt Aufsteiger Ulm vor der Reise zum Verfolger nach Essen. RWE könnte mit einem Sieg an den Spatzen vorbeiziehen. Ob Essens Kapitän Vinko Sapina seine alten Teamkollegen auf dem Platz begrüßen kann, ist wegen Knieproblemen fraglich. Gut für die Spatzen: Topmann Leo Scienza ist nach einer Beckenprellung wieder fit.

Der MSV Duisburg war nach dem 3:1 in Verl erleichtert. Gewinnen geht doch noch! Es sind aber immer noch fünf Punkte für die schwimmenden Zebras bis zum Ufer. Der nächste Sieg soll gegen die Kölner Viktoria folgen, die im Mittelrheinpokal am Viertligisten Alemannia Aachen scheiterte. Müde Knochen und auch noch verunsichert? Darauf hofft man beim MSV.

Stellt Kniat auf Dreierkette um?

Keller-Leidgenosse VfB Lübeck hegt vielleicht ähnliche Gedanken, kommt doch Gegner Preußen Münster ebenfalls mit einem Unter-der-Woche-Spiel (3:2 in Dortmund) in den Beinen in die Marzipanstadt. Bei den Norddeutschen sind es drei Zähler bis zur Nichtabstiegszone - das vermaledeite 2:7 von Dresden soll schnell aus den Köpfen. Ob die Preußen dabei mitspielen?

Bleiben wir bei den Sorgenkindern, zu denen trotz des Auswärtserfolgs von Freiburg immer noch die Bielefelder Arminia zählt. Der DSC hat Haching vor der Brust (16.30 Uhr), Trainer Mitch Kniat muss erneut seine Abwehr umbauen: Rechtsverteidiger Christopher Lannert fehlt wegen einer Gelbsperre, eine Umstellung von Vierer- auf Dreierkette ist denkbar.

Sonntag: Brisanz im Schacht

Am Sonntag stehen brisante Lokalvergleiche an, ehe 1860 München seinen Lauf am Abend daheim in Giesing gegen den Halleschen FC fortführen will (19.30 Uhr). Den Auftakt um halb zwei macht der Südwesten: Waldhof Mannheim gegen den 1. FC Saarbrücken. Da die Kurpfälzer um den noch sieglosen Neu-Trainer Marco Antwerpen in der Abstiegszone, dort die FCS-Pokalhelden, für die es in der Liga einfach nicht rund laufen mag. Für Brisanz ist gesorgt in der Quadratestadt.

Im Anschluss ruft der Osten. Aue gegen Dresden, das Sachsenderby im Schacht. Der FC Erzgebirge ist zwar drei Spiele ungeschlagen, der Abstand zum dritten Rang aber immer noch stattlich. Da könnte so ein Derbysieg beflügeln. Doch die SGD hat sich beim 7:2 gegen Lübeck den Frust von der Seele geschossen. Ob Dresden den Gegner erneut kommen lassen wird, um dann seine Konterstärke auszuspielen? Oder lassen sich Dotchevs Veilchen erst gar nicht locken? Man darf gespannt sein.