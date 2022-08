Real zuvorgekommen: PSG verpflichtet Fabian

Paris St. Germain schlägt zum fünften Mal auf dem Transfermarkt zu. Beim Kauf von Neapels Fabian stach PSG auch Real Madrid, das den Mittelfeldspieler wohl im kommenden Sommer gern verpflichtet hätte, aus.

Trotz eines starken Saisonstarts rüstet Paris St. Germain sein Mittelfeld weiter auf. Was sich bereits seit einigen Wochen angebahnt hatte, ist nun offiziell: Fabian wechselt von Napoli in die französische Hauptstadt. Für den spanischen Nationalspieler überweist PSG laut übereinstimmenden Medienberichten rund 20 Millionen Euro an die SSC. Nach den Verpflichtungen von Vitinha (FC Porto) und dem Ex-Münchner Renato Sanches ist der 26-Jährige bereits die dritte Verstärkung für das zentrale Mittelfeld in diesem Sommer.

Real wollte Fabian ablösefrei verpflichten

Mit dem Kauf kamen die Pariser auch Real Madrid zuvor. Die Königlichen wollten Fabian, dessen Vertrag in Neapel im kommenden Jahr ausgelaufen wäre, dem Vernehmen nach 2023 ablösefrei verpflichten. Doch darauf wollte der Linksfuß anscheinend nicht warten und verzichtete auf die Rückkehr in sein Heimatland.

Fabian, der bei PSG einen Kontrakt bis 2027 unterzeichnete, stand seit 2018 bei Napoli unter Vertrag und gehörte in seinen vier Spielzeiten immer zu den Leistungsträgern: Nur in seiner Premierensaison absolvierte er weniger als 30 Serie-A-Partien (27). Dass er den Verein in diesem Sommer verlassen würde, stand spätestens seit seiner Nichtnominierung für das Auftaktspiel bei Hellas Verona fest. In den weiteren Partien verzichtete Trainer Luciano Spalletti ebenfalls auf die Dienste des Mittelfeldmanns.

Napoli verliert nächsten Leistungsträger

Damit verliert das Team in diesem Sommer bereits den vierten Leistungsträger. Zuvor hatten auch Abwehrchef Kalidou Koulibaly (Chelsea), der Rekordtorschütze der Vereinsgeschichte Dries Mertens (Galatasaray) und Kapitän Lorenzo Insigne (Toronto) den Klub verlassen. Für Ersatz im Angriff hat die SSC mit der Verpflichtung von Giacomo Raspadori gesorgt. Auch bei der Suche nach einem Nachfolger für Fabian sind die Partenopei bereits fündig geworden: Tottenhams Tanguy Ndombelé, der zuvor ein halbes Jahr leihweise für Olympique Lyon aufgelaufen war, schloss sich schon vor gut anderthalb Wochen dem Serie-A-Verein an.

Den umgekehrten Weg von PSG zu Napoli könnte derweil Keylor Navas gehen. Da Neapel mit den Leistungen von Alex Meret nicht vollkommen zufrieden ist, würde der 35-Jährige wohl die neue Nummer eins werden.