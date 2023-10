Zweiter Doppelpack für Real: Bellingham übertrumpft sogar CR7

Real Madrid hat am späten Samstagnachmittag einen hochverdienten 4:0-Heimsieg gegen Osasuna eingefahren. Den Grundstein dafür legte einmal mehr Bellingham, der mit einem Doppelpack sogar den Raketenstart von Cristiano Ronaldo aus dem Dezember 2009 in den Schatten stellte.

Einen derartigen Start bei Real Madrid hätte sich nicht mal Jude Bellingham selbst erträumen können. Mit seinen Saisontoren Nummer sieben und acht im erst achten Ligaspiel überflügelte der Engländer sogar den Raketenstart von Cristiano Ronaldo nach dessen Wechsel im Sommer 2009. Der Portugiese war in seinen ersten acht Ligapartien "nur" auf sieben Treffer gekommen.

Doch zurückgespult auf Anfang: Im Heimspiel gegen Osasuna musste Trainer Carlo Ancelotti im Abwehrzentrum improvisieren, weil sich Kapitän Nacho jüngst beim Spitzenspiel gegen Girona eine völlig unnötige Rote Karte abgeholt hatte. Neben Rüdiger verteidigte deswegen Tchouameni. Osasuna wollte das früh im Spiel nutzen und suchte sein Heil durchaus in der Offensive. Häufig aber mangelte es den Gästen an Präzision im letzten Drittel.

Anders auf der Gegenseite, wo Modric einen traumhaften Vertikalball auf Carvajal spielte, der mit Übersicht für Bellingham ablegte. Der ehemalige Dortmunder durfte zwei Schritte gehen und mit links unter die Latte einschießen - 1:0 (9.). In der Folge ließ sich Osasuna vom Rückstand nicht aus der Ruhe bringen, die Gäste spielten ihren Stiefel weiter runter. Zweimal schnupperten sie sogar am Ausgleich, doch Moncayola (42.) und Budimir (45.+1) mangelte es an Kaltschnäuzigkeit.

Doppelpass mit Fede Valverde und Tunnel

Mit einem etwas schmeichelhaften 1:0 kam Real aus der Kabine - und Ancelotti hatte offenbar deutliche Worte gefunden. Die Königlichen zeigten ein ganz anderes Gesicht und spielten Osasuna im zweiten Abschnitt phasenweise an die Wand. Joselu verpasste kurz nach Wiederanpfiff noch den zweiten Real-Treffer (47.). Deswegen sprang wieder Bellingham ein: Der Engländer spielte Doppelpass mit Fede Valverde und tunnelte dann Keeper Herrera (54.). Achtes Tor im achten Ligaspiel, zweiter Doppelpack - eine unfassbare Quote des Sommer-Neuzugangs.

Auch die Kollegen hatten aber jetzt richtig Bock. Nach Ballgewinn von Camavinga schickte Fede Valverde den pfeilschnellen Vinicius Junior steil, der den Torhüter umkurvte und auf 3:0 erhöhte (65.). Nur fünf Minuten später stand es 4:0, weil Vinicius Junior diesmal genial vorarbeitete für Joselu, der den Ball links neben den Pfosten legte (70.).

Noch vor Anbruch der Schlussviertelstunde durften sich Bellingham und Vinicius Junior vom Bernabeu feiern lassen. Auch ohne das Duo suchte Real aber sein Heil in der Offensive. Joker Kroos holte einen Handelfmeter heraus, den Joselu aber fast schon kläglich in die Mitte schoss - und Herrera parierte (84.).

Durch den Heimsieg - den vierten in dieser Saison (4/4/0, 10:2 Tore) - bleibt Real über die Länderspielpause definitiv La-Liga-Spitzenreiter. Ab Ende Oktober geht es anspruchsvoll weiter mit Auswärtsspielen beim FC Sevilla, bei Sporting Braga in der Königsklasse und in Barcelona beim Clasico.