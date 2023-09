Genialer Vorbereiter und Torschütze: Bellingham führt Real zum Sieg

Real hat am Samstagabend einen 3:0-Sieg bei Spitzenreiter Girona eingefahren und hat sich Platz eins zurückgeholt. Prägender Mann war einmal mehr Jude Bellingham.

Völlig überraschend stand Girona vor dem Spieltag auf dem ersten Platz in La Liga. Das wollte Real natürlich am Samstag wieder zurechtrücken. Carlo Ancelotti setzte von Beginn an unter anderem auf Vinicius Junior, der erstmals seit seiner Verletzung wieder startete.

Girona lässt Führung liegen - Doppelschlag von Real

Mit dem Selbstvertrauen aus der bisher starken Saison startete Girona auch in die Partie. Die Hausherren machten mächtig Dampf und hatten früh zwei Top-Chancen: Herrera köpfte aus fünf Metern drüber (3.) und Tsygankov setzte die Kugel an den linken Pfosten (4.). Eine der beiden Chancen hätten die Gastgeber eigentlich nutzen müssen.

Real war überhaupt nicht im Spiel - und konnte sich dann auf den genialen Bellingham verlassen: Der Engländer spielte per Außenrist einen Traumpass auf Joselu, der zur Führung vollendete (17.). Diesen Schwung nahmen die Königlichen direkt mit und legten nach: Eine Kroos-Ecke landete bei Tchouameni, der freistehend zum 2:0 einnicken durfte (21.).

Dieser Doppelschlag hinterließ bei Girona Wirkung, denn das Überraschungsteam tat sich nun sehr schwer. Real machte es clever, kontrollierte die Partie und hätte beinahe kurz vor der Pause nachgelegt, doch Gazzaniga parierte einen tollen Volley von Kroos (45.+4).

Bellingham macht alles klar

Auch in den zweiten Durchgang startete Girona sehr wach und mit zwei Chancen, wenngleich diese nicht das Kaliber des ersten Durchgangs hatten: David Lopez scheiterte erst per Kopf an Kepa (50.), dann setzte er einen Aufsetzer, ebenfalls per Kopf, drüber (55.). Aber wieder bekam Real die Begegnung dann gut in den Griff, Bellingham ließ die Chance zum 3:0 aus (63.).

Einige Minuten später machte es der Engländer besser, traf nach Assist von Joselu per Volley und markierte schon sein sechstes Saisontor (71.). Damit war die Partie entschieden, sie endete allerdings mit einem negativen Höhepunkt: Nacho sah nach einer völlig übertriebenen Grätsche gegen Portu nach VAR-Einsatz zu Recht Rot (90.+4). Die Königlichen holten sich durch diesen Auswärtssieg Platz eins in La Liga zurück.

Weiter geht es für Real unter der Woche mit dem Champions-League-Gastspiel in Neapel (Dienstag, 21 Uhr). In der Liga wartet am Sonntag Osasuna auf die Blancos, Girona spielt ebenfalls am Sonntag in Cadiz.