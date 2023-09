Zum vierten Mal in Folge Matchwinner: Bellingham rettet Real erneut

Jude Bellingham ist und bleibt ein Phänomen: Der Engländer hat Real Madrid auch im vierten Ligaspiel in dieser Saison zum Sieg geschossen. Beim 2:1 gegen Getafe stach der ehemalige Dortmunder in der Nachspielzeit im Stile eines Torjägers eiskalt zu.

Fußball ist ein Mannschaftssport, keine Frage. Doch dass Real Madrid nach vier Spielen bei zwölf Punkten steht, hat es praktisch nur einem Mann zu verdanken: Jude Bellingham. Über die 103 Millionen Euro Ablöse wird sich in der spanischen Hauptstadt auch der letzte Zweifler nicht mehr wundern.

Der Engländer hat die Siegermentalität der Königlichen von der ersten Sekunde an aufgesaugt und steht nach vier Saisonspielen bereits bei fünf Toren. In seiner neuen Rolle deutlich weiter vorne hinter der Spitze blüht Bellingham regelrecht auf und hat sich am späten Samstagnachmittag zum vierten Mal in Folge zum Matchwinner bei Real aufgeschwungen.

Nach drei Auswärtssiegen am Stück stand Bellinghams Premiere im Bernabeu an. Dieses steckt noch im Umbau, wartete am Samstag aber erstmals mit geschlossenem Dach auf. Nach verhaltenem Start nutzte ausgerechnet ein ehemaliger Real-Profi die neue Umgebung für ein Ausrufezeichen: Nach schwachem Pass von Fran Garcia, den Alaba nicht annehmen konnte, klaute Mayoral den Ball, umkurvte Kepa und brachte das Bernabeu mit seinem 1:0 zum Schweigen (11.).

Kurz darauf stand wieder mal Bellingham im Fokus, weil Referee Mario Melero Lopez auf den Punkt gezeigt hatte (23.). Es stellte sich allerdings heraus, dass der Engländer fast gänzlich ohne Körperkontakt zu Boden gegangen war - nach Ansicht der Videobilder wurde der Strafstoß korrekterweise einkassiert.

Kurz vor der Pause hätte es eigentlich Elfmeter geben müssen nach Foul von Djené an Bellingham, doch die Pfeife blieb stumm und auch der VAR schaltete sich nicht ein (41.). Dazwischen hatte Real zwei Ausgleichschancen, doch David Soria glänzte mit seinen Paraden gegen Modric und Joselu (33., 40.).

Kroos bringt frischen Wind und trifft den Pfosten

Carlo Ancelotti reagierte in der Pause und brachte mit Kroos und Nacho zwei frische Kräfte. Und Real zeigte tatsächlich - auch mit Taktgeber Kroos - ein ganz anderes Gesicht. Der Druck wurde schon in Minute 47 belohnt, als Joselu nach einer Flanke von Modric goldrichtig stand. Kurz darauf war es Kroos, der am 2:1 schnupperte, doch sein strammer Linksschuss rauschte nur an den linken Pfosten (54.). Zwölf Minuten später verwehrte der überragende David Soria mit einem Reflex Joselu den Doppelpack (66.).

Alles deutete auf ein Unentschieden und den ersten Punktverlust Reals in dieser Saison hin, weil Getafe unheimlich diszipliniert verteidigte. Da machten die 66.747 Fans im Bernabeu aber die Rechnung nicht mit dem neuen Top-Torjäger. Joker Vazquez zog aus der zweiten Reihe unplatziert aber hart ab, David Soria ließ mit seiner ersten Unsicherheit im Spiel die Kugel prallen - und Bellingham schob im Stile eines Mittelstürmers eiskalt ein (90.+5).

Beinahe hätte es noch 3:1 geheißen, doch Rodrygo nagelte den Ball nur an den Querbalken (90.+10). So blieb es beim 2:1, blieb es zum vierten Mal in Folge bei Matchwinner Bellingham. Mit zwölf Punkten wird Real die Tabellenführung definitiv behalten. Nächste Bellingham-"Opfer"? Nach Real Sociedad (17. September) kommt Union Berlin (20. September) ins Benabeu.