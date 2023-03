Vinicius wie in Liverpool: Real dreht nach Schock vom Schreckgespenst auf

Drei Pflichtspiele in Folge konnte Real nicht gewinnen, gegen Espanyol hat es wieder geklappt. Die Königlichen benötigten für den Sieg aber einen heilsamen Schock.

Drei Pflichtspiele in Folge hatte Real nicht gewonnen, und zunächst sah es auch gegen Espanyol gar nicht gut aus. Das lag an Schreckgespenst Joselu, der nur allzu gerne gegen seinen Ex-Klub trifft. Einen langen Ball auf rechts unterlief Camavinga, so hatte Ruben Sanchez freie Bahn. Sein Querpass auf Joselu war optimal, der 32-Jährige versenkte das Leder mit links im rechten Knick (8.) - Joselus achtes Tor in zehn Spielen gegen die Königlichen.

Real, das mit Rodrygo für den verletzten Benzema im Sturmzentrum und Nacho statt Rüdiger in der Innenverteidigung auflief, tat sich zunächst schwer gegen die nun tiefstehenden Katalanen, erhöhte aber allmählich den Druck. Dafür hauptverantwortlich war Vinicius, der immer besser in die Partie fand. So war es dann auch kein Wunder, dass dem Brasilianer der Ausgleich gelang. Von links zog er in die Mitte und in den Strafraum, sein platzierter Schuss ins lange Eck schlug unten ein. Ein Treffer, der sehr an den im Champions-League-Hinspiel in Liverpool (5:2) erinnerte (22.).

Tchouameni packt den Außenrist aus

Espanyol wurde danach aber nicht mutiger, sah sich vielmehr weiter stürmischen Königlichen ausgesetzt. In der 39. Minute war es dann passiert: Tchouamenis Flanke mit dem rechten Außenrist von der linken Seite war eine Augenweide, der Kopfball von Eder Militao genauso - von der Unterkante der Latte flog das Leder über die Linie.

Die Königlichen behielten auch nach Wiederanpfiff deutlich die Oberhand, doch die großen Chancen ließen auf sich warten. Erst Kroos sorgte mit einem Linksschuss aus der Distanz für Unterhaltung (71.), kurz darauf schlenzte Rodrygo einen Freistoß über die Mauer und an die Latte (75.).

Nachos überraschende Dribbelkünste

In der Schlussphase beschränkte sich Real darauf, die Führung zu verwalten, das gelang auch ohne größere Mühe. Espanyol lief zwar mit dem Mute der Verzweiflung an, die Königlichen ließen sie aber erfolgreich abperlen. Einen seltenen Höhepunkt hatte die Begegnung aber noch zu bieten. Nacho dribbelte aus der eigneen Hälfte los, ließ halb Espanyol stehen und passte dann auch noch punktgenau auf den eingewechselten Asensio. Allein vor dem Tor behielt der Angreifer die Nerven und setzte den 3:1-Schlusspunkt hinter einen völlig verdienten Erfolg.

Auf Real warten nun große Aufgaben. Erst das Rückspiel gegen Liverpool am Mittwoch in der Königsklasse - dann der "Clasico" am Sonntag beim FC Barcelona.