Reaktionen zu Klopps "Hammer-Meldung": "Zeigt, dass Jürgen außergewöhnlich ist"

Die Nachricht von Jürgen Klopps Abschied vom FC Liverpool im Sommer kam auch für seine ehemaligen Wegbegleiter in Deutschland überraschend. Der aktuelle BVB-Coach Edin Terzic lobte das Wirken des 56-Jährigen in Dortmund.

Sowohl Edin Terzic in Dortmund als auch Thomas Tuchel ein paar Kilometer weiter südlich wurden kurz vor dem Beginn ihrer jeweiligen Spieltagspressekonferenzen von der Nachricht überrumpelt: Jürgen Klopp verlässt im Sommer den FC Liverpool nach dann neun Jahren bei den Reds.

"Da kann ich noch nichts Schlaues sagen", meinte Bayern-Coach Tuchel, der 2015 beim BVB auf Klopp auf der Trainerbank folgte. Diese "Hammer-Meldung" müsse er erst einmal verdauen, sagte Tuchel, der gleichzeitig die Begründung Klopps für diesen Schritt ("Die Energie geht aus") nachvollziehen könne.

Klopp sei "einer der allerallerbesten Trainer weltweit", betonte Tuchel, der auch in Mainz zu den Nachfolgern des 56-Jährigen gehörte. Daher wird er die folgenden Worte nicht grundlos gewählt haben: "Er hat die Vereine auf all seinen Stationen auf eine besondere Art und Weise beeinflusst."

Podcast Keine Angst vor Handball-Goliath Dänemark? (mit Fabian Wiede) Handball-Nationalspieler Fabian Wiede von den Füchsen Berlin analysiert Deutschlands Halbfinal-Gegner Dänemark und gibt ein Update zu seiner Genesung. Die News: Union Berlin Trainer Bjelica watscht Sané, die Verletzungsmisere bei den Bayern geht weiter und Werder Bremen mit neuem Investoren-Bündnis. alle Folgen

BVB-Verantwortliche voller Hochachtung

Sein ehemaliger Boss Hans-Joachim Watzke, Geschäftsführer des BVB, äußerte "ganz hohen Respekt vor dieser Entscheidung". Er habe den Schritt "mit großer Anerkennung" zur Kenntnis genommen. "Das zeigt einmal mehr, dass Jürgen außergewöhnlich ist."

Er hat uns und unseren Verein in den letzten Jahren geprägt wie kaum ein anderer. Edin Terzic über Jürgen Klopp

Während seiner Zeit in Dortmund führte Klopp die Borussia zweimal zur deutschen Meisterschaft (2011 und 2012) sowie zum Gewinn des DFB-Pokals (2012), insgesamt sieben Jahre leitete er von der Seitenlinie aus die Geschicke des BVB. "Er hat uns und unseren Verein in den letzten Jahren geprägt wie kaum ein anderer", sagte Terzic voller Hochachtung, "dasselbe ist ihm auch in Liverpool gelungen."

Auch Terzic wurde von der Nachricht überrascht, aber: "Ich kenne Jürgen ein bisschen und weiß: Egal welche Entscheidung er in seinem Leben getroffen hat, er hat sich die gut überlegt. Deshalb bin ich mir sicher, dass sich auch die Entscheidung gut für ihn anfühlt."

Er beschrieb Klopp als einen "herausragenden Menschen" und als "unfassbar tollen Trainer" - dessen Karriere noch nicht zu Ende erzählt sei. "Ich bin mir ganz sicher, dass es irgendwo noch eine Station in seinem Trainerleben geben wird, wo er einen ähnlich guten oder sogar noch besseren Job machen wird."

Klopps Zeit in Liverpool: "Nichts weniger als phänomenal"

Auch in Liverpool war die Überraschung natürlich groß. Klublegende Jamie Carragher nannte die Nachricht einen "schweren Schlag" für den Verein: "Ich dachte, diese Nachricht würde noch ein paar Jahre in der Zukunft liegen. Was für ein Trainer, was für ein Mann. Lasst uns die Saison mit etwas Großem beenden."

Aktuell führt Liverpool die Tabelle in der Premier League an, es wäre für Klopp nach 2020 der zweite Meistertitel in England. Mit den Reds gewann er zudem 2019 die Champions League. "Was er für diesen Klub getan hat, ist nichts weniger als phänomenal", meinte der ehemalige Liverpooler Mittelfeldspieler Ray Houghton bei der BBC.