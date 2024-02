Carvajal fliegt bei Kroos-Jubiläum: Real nur remis bei Rayo

Bei Rayo Vallecano kam Real Madrid am Sonntag nicht über ein 1:1 hinaus. In Toni Kroos' 450. Pflichtspiel für die Königlichen verschärfte ein Platzverweis zudem den defensiven Engpass.

Naturgemäß war Real Madrid als Favorit ins kleine Stadtderby gegen Rayo gegangen und schickte sich früh an, dieser Rolle gerecht zu werden. Bereits in der 3. Minute spielte Valverde nach einem mustergültigen Konter Joselu frei, der zum 1:0 vollstreckte. Hatte die Assistentin zunächst noch auf Abseits entschieden, korrigierte der VAR diese Fehlentscheidung. Ein für die Hausherren und ihren neuen Trainer Inigo Perez bitterer Gegentreffer, hatten die Rayistas vor dem Gegenstoß doch die große Chance auf einen eigenen Torerfolg leichtfertig vertändelt.

VAR-Strafstoß bringt Rayo ins Spiel

In der Folge hatte der Tabellen-15. an dem Rückstand zu knabbern, den Joselu nach knapp 20 Minuten fast ausbaute. Doch der ehemalige Bundesligaprofi wurde abermals und diesmal zu Recht zurückgepfiffen, weshalb Rayo wenige Augenblicke später auf 1:1 stellen konnte. Camavinga hatte einen Abschluss Trejos im Wegdrehen mit der Hand über das Tor gelenkt, Ex-Real-Akteur de Tomas den folgenden Strafstoß nach VAR-Intervention humorlos in die Maschen befördert (27.).

Für den Underdog, zuletzt sechs Pflichtspiele in Serie sieglos und dabei fünfmal unterlegen, kam der Ausgleich einem Brustlöser gleich. Beide Mannschaften spielten nun munter mit und verbuchten gute Chancen. Da Valverde auf der einen Seite jedoch mit einem Volley den Pfosten traf (35.) und Lunin auf der anderen Seite Alvaros Versuch aufs kurze Eck parierte (43.), ging es mit dem 1:1 in die Pause.

Tchouameni fängt sich - Kroos verzieht

Die zweite Hälfte eröffnete dann ein waghalsiger Moment Tchouamenis. Als letzter Mann verlor er Sekunden nach Wiederanpfiff den Ball gegen Alvaro, konnte dessen Schussversuch anschließend aber blocken und seinen Fauxpas korrigieren. Was zunächst wirkte wie die nahtlose Fortsetzung des durchaus unterhaltsamen ersten Durchgangs, entpuppte sich allerdings als für lange Zeit einziges Highlight eines deutlich maueren Spielabschnitts.

Während Rayo mit dem Unentschieden leben zu können schien, gelang es Los Blancos auch trotz offensiver Wechsel nur selten, dem Außenseiter gefährlich zu werden. So dauerte es nach einem ersten Versuch Joselus (59.) bis in die 80. Minute, ehe Jubilar Kroos, als Joker zu seinem 450. Pflichtspiel für Real Madrid gekommen, einen feinen Freistoß auf das Tor zirkelte, den Dimitrievski entschärfen konnte.

Carvajal verschärft Reals Engpass

Es war die letzte große Chance eines aus Real-Sicht eher gebrauchten Nachmittags, dem der ebenfalls eingewechselte Carvajal in der Nachspielzeit einen unschönen Schlusspunkt setzte: Wegen Meckerns in der 90.+3 Minute verwarnt, ließ er sich nur zwei Zeigerumdrehungen später von Kike provozieren und schlug leicht mit dem Arm aus. Dem durchaus theatralischen Faller Kikes folgte Gelb-Rot, wodurch der ohnehin dünnen Hintermannschaft Reals am kommenden Sonntag (21 Uhr) gegen den FC Sevilla der nächste Akteur fehlt.

Rayo Vallecano darf derweil mit vollerem Kader und dem gelungenen Trainerdebüt Inigo Perez' im Gepäck einen Tag später zum ärgsten Verfolger der Blancos reisen. Ab 21 Uhr gastieren die Rayistas beim FC Girona.