Mit Correa-Show: Atletico übertrumpft sogar Inter

Atletico Madrid hat sich für das Champions-League-Achtelfinale gegen Inter Mailand warmgeschossen - allen voran einer, der meistens nur Joker ist.

Inter Mailand hatte schon am Freitag vorgelegt und beim 4:0-Triumph gegen Serie-A-Schlusslicht US Salernitana vier Grüße nach Madrid geschickt. Einen Tag später schickte Atletico fünf zurück.

Drei Tage vor dem Hinspiel im Champions-League-Achtelfinale in San Siro am Dienstagabend (21 Uhr, LIVE! bei kicker) feierte die Mannschaft von Trainer Diego Simeone gegen den Tabellenachten UD Las Palmas einen von Anfang an ungefährdeten 5:0-Kantersieg. Zwar produzierten die Gäste mit einem Aluminiumtreffer den ersten Offensivaufreger im Metropolitano, doch dann patzten sie zweimal hinten schwer. Llorente war jeweils der Nutznießer und erzielte ohne große Mühe seine Saisontore fünf und sechs (15./20.) - das 2:0 war der Pausenstand.

Auch danach präsentierte sich Atletico, das zuletzt in drei Pflichtspielen - darunter allerdings das 1:1 bei Real Madrid und das 0:1 im Hinspiel des Copa-Halbfinals gegen Athletic Bilbao - nicht gewonnen hatte, konzentriert und überlegen. Nicht mal zwei Minuten nach dem Wiederanpfiff hatte Correa den richtigen Riecher und stellte nach einer bitteren Kopfballkerze der Gäste vor dem eigenen Sechzehner auf 3:0. Der 28 Jahre alte Argentinier, der in 15 seiner 20 La-Liga-Einsätze nur als Joker zum Zug kam, durfte beginnen, weil Simeone einigen Stammkräften wie Griezmann eine Pause vor dem Inter-Spiel gönnte.

Depay setzt als Joker den Schlusspunkt

Und Correa zeigte, dass auch er es von Beginn an kann. Mit einem unter die Latte gehämmerten Foulelfmeter nach langem VAR-Eingriff sammelte er seinen dritten Scorerpunkt des Nachmittags (62.), nachdem er bereits das 2:0 vorbereitet hatte. Den Schlusspunkt zum 5:0 setzte Joker Depay nach Pass des ebenfalls eingewechselten Riquelme (87.).

Damit hat Atletico nicht nur einen wichtigen Dreier im Kampf um die nächste Champions-League-Teilnahme eingefahren und den Fünften Bilbao vorübergehend auf fünf Zähler distanziert, sondern sich auch für Inter warmgeschossen. So leicht wie Las Palmas werden es Simone Inzaghis Schützlinge den Colchoneros am Dienstag aber kaum machen.