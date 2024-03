Raw Air: Auch das Skiflug-Einzel der Männer fällt dem Wetter zum Opfer

Nach der Absage des Frauen-Springens musste auch das Einzel im Skifliegen der Männer am Samstag abgesagt werden. Das Wetter machte dem Wettkampf einen Strich durch die Rechnung.

Kein Wettkampf möglich für Philipp Raimund und Co. in Vikersund. Getty Images

Beim Skiflug-Weltcup in Vikersund ist am Samstag auch der Männer-Wettkampf abgesagt worden. Schlechtes Wetter am Monsterbakken mit starken Böen und viel Schnee machte die für den Nachmittag geplante Austragung unmöglich. Schon das Fliegen der Frauen am Morgen war gestrichen worden.

"Der Wind ist stark und wechselt schnell. Auf einer Flugschanze bedeutet das 100 oder 120 m Differenz, da geht es auch um die Fairness", sagte FIS-Renndirektor Sandro Pertile im ZDF.

Schon am Morgen waren die Bedingungen in Norwegen zu stürmisch für den Wettkampf der Frauen. "Das ist natürlich schade, aber gegen das Wetter kann man nichts machen. Das ist vernünftig, bei solchen Bedingungen wird es gefährlich - egal ob Frau oder Mann", sagte Rekordweltmeisterin Katharina Schmid, die auf ihren ersten 200-Meter-Flug gehofft hatte.

Hoffnung auf Besserung am Sonntag

Am Sonntag ist für die Frauen (10.00 Uhr) und Männer (15.30 Uhr/jeweils ZDF und Eurosport) der finale Wettkampf der Raw-Air-Tour angesetzt. "Ich hoffe, dass das Wetter morgen so kommt wie vorhergesagt - es soll ganz gut werden", sagte Schmid.

