Raw Air: Modus, Termine und Übertragung

Am 8. März beginnt in Oslo die Raw Air. An zehn Wettkampftagen bestreiten die Athletinnen und Athleten 16 Sprünge. Eine Übersicht über den Modus, die Termine und die Übertragung.

Zehn Tage, 16 Sprünge - und das alles am Ende einer langen, kräftezehrenden Skisprungsaison: das ist die Raw Air. Seit 2016/2017 gibt es die Tour in Norwegen, von der die Organisatoren behaupten, dass sie "die intensivste und härteste Wettkampfserie" sei. Der Titel Raw Air (deutsch: raue Luft) scheint da nicht unüberlegt gewählt worden zu sein.

"Mit der Raw Air haben wir jetzt nochmal eine Tour vor uns, die extrem cool ist", sagte Andreas Wellinger, der 2017 Gesamtdritter wurde, im Vorfeld: "Ich bin motiviert und freue mich auf die Wettkämpfe!"

Der Modus der Raw Air

Die Raw Air wird an drei unterschiedlichen Orten absolviert. Beim Auftakt in Oslo gibt es für Frauen und Männer zwei Einzel-Wettbewerbe auf der Großschanze. In Trondheim folgen dann zwei Entscheidungen auf der Normal- und Großschanze. Spektakulär wird es dann in Vikersund: Hier wird die Raw Air durch zwei Skiflug-Tage beendet.

Neben der enormen Wettkampfdichte - die Männer haben nur zwei Ruhetage, die Frauen drei - ist die große Besonderheit der Raw Air, dass jeder Sprung zählt. Im Gegensatz zu "normalen" Weltcups können die Springerinnen und Springer auch schon in der Qualifikation wichtige Punkte für die Gesamtwertung sammeln.

Wann findet die Raw Air 2024 statt?

Die Raw Air findet 2024 vom 8. bis zum 17. März statt. Nach dem Auftakt in Oslo geht es in den Norden nach Trondheim. Anschließend geht es wieder in den Süden Norwegens nach Vikersund, wo auf dem Monsterbakken die endgültige Entscheidung fällt.

Die Termine der Raw Air im Überblick

Oslo



8. März, 17 Uhr: Einzel Qualifikation Männer (HS 134)

8. März, 20 Uhr: Einzel Qualifikation Frauen (HS 134)

9. März, 14.40 Uhr: Einzel Männer (HS 134)

9. März, 16.45 Uhr: Einzel Frauen (HS 134)



10. März, 11.30 Uhr: Einzel Qualifikation Männer (HS 134)

10. März, 13.00 Uhr: Einzel Qualifikation Frauen (HS 134)

10. März, 14.20 Uhr: Einzel Männer (HS 134)

10. März, 17 Uhr: Einzel Frauen (HS 134)

Trondheim



12. März, 18 Uhr: Einzel Qualifikation Frauen (HS 105)

12. März, 16 Uhr: Einzel Männer (HS 105)

12. März, 18 Uhr: Einzel Frauen (HS 105)



13. März, 11 Uhr: Einzel Qualifikation Frauen (HS 138)

13. März, 16 Uhr: Einzel Männer (HS 138)

13. März, 18.15 Uhr: Einzel Frauen (HS 138)

Vikersund



15. März, 16.30 Uhr: Einzel Qualifikation Männer (HS 240)

16. März, 10 Uhr: Einzel Frauen (HS 240)

16. März, 16 Uhr: Einzel Männer (HS 240)

17. März, 10 Uhr: Einzel Frauen (HS 240)

17. März, 15.30 Uhr: Einzel Männer (HS 240)

Wo wird die Raw Air übertragen?

Den Auftakt der Raw Air können Skisprung-Fans von Freitag bis Sonntag in der ARD verfolgen. Außerdem überträgt auch Eurosport die Springen der Tour in Norwegen.

Das deutsche Aufgebot bei der Raw Air

Männer

Andreas Wellinger, Karl Geiger, Stephan Leyhe, Pius Paschke, Philipp Raimund und Constantin Schmid

Frauen

Katharina Schmid, Selina Freitag, Luisa Görlich, Agnes Reisch, Anna Rupprecht und Juliane Seyfarth

Wer hat die Raw Air im letzten Jahr gewonnen?

Im vergangenen Jahr gewannen der Norweger Halvor Egner Granerud und die Slowenin Ema Klinec. Rekordsieger bei den Männern sind Kamil Stoch und Stefan Kraft mit je zwei Gesamt-Erfolgen, bei den Frauen führt die im Dezember 2023 zurückgetretene Maren Lundby (zwei).

Aus DSV-Sicht schlossen Wellinger (Dritter 2017) und Geiger (Zweiter 2022) die Tour schon auf dem Podium ab. Gar zweimal wurde Katharina Schmid (2019, 2023) Zweite, Juliane Seyfahrt (2019) und Selina Freitag (2023) erreichten dritte Plätze.

Wie hoch ist das Preisgeld bei der Raw Air?

Für den Gesamtsieg bei der Raw Air gibt es neben Weltcup-Punkten auch bis zu 40.000 Euro Preisgeld. Auch die Plätze zwei und drei werden noch mit Prämien belohnt.