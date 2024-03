Rauchender Red Bull: Verstappens Australien-Fiasko wiederholt sich

Formel-1-Weltmeister Max Verstappen hat den ersten schweren sportlichen Rückschlag in dieser Saison kassiert. Der 26 Jahre alte Niederländer schied am Sonntag in Melbourne beim Großen Preis von Australien nach nur fünf Runden aus.

Viel Rauch bei Red Bull: Max Verstappen schied früh aus. POOL/AFP via Getty Images