Celtic zieht den Kürzeren: Rangers fegen im Old Firm über den Meister hinweg

Kurz nachdem Celtic seine Meisterschaft bejubeln durfte, haben die Rangers ihren großen Rivalen geärgert und sich auch dank früher Tore mit 3:0 durchgesetzt.

Die Meisterschaft hatte Celtic bereits in der Vorwoche eingetütet. Und dennoch war das Old Firm Derby zwischen den beiden Teams aus Glasgow wie immer ein Prestige-Duell - das schon früh in Richtung des schottischen Rekordmeisters kippen sollte.

Munterer Start - Rangers sind effizienter

Denn tatsächlich brachte Cantwell seine Mannschaft mit der ersten wirklichen Torgelegenheit in Führung. Bei seinem Abstauber-Tor (5.) konnte er sich auch bei Hart bedanken, der den Schuss von Lundstram zuvor nur notdürftig zur Seite abgewehrt hatte.

Die Gäste waren um eine Antwort bemüht und schlugen beinahe postwendend zurück. Doch der gefühlvolle Lupfer von Oh sprang lediglich gegen den linken Pfosten (8.). Die Anfangsphase sprach Bände: Es war das erwartete Spektakel, zuweilen ging es hin und her, die Fans im Ibrox-Stadion bekamen einen offenen Schlagabtausch zu Gesicht.

Doch die "Gers" waren schlichtweg effizienter. Während der grün-weiß gekleidete Gast immer wieder vergeblich gegen das Rangers-Bollwerk anrannte, nickte auf der Gegenseite Souttar knochentrocken eine Tavernier-Ecke zum 2:0 in die Maschen (34.).

McCrorie verhindert Anschluss - Sakala macht den Deckel drauf

Nach dem Seitenwechsel deutete Celtic noch einmal an, dass es das Derby trotz jüngerer Feierlichkeiten alles andere als auf die leichte Schulter nehmen wollte. O'Riley eroberte einen Ball im fremden Spielaufbau, dribbelte sich in Schussposition und scheiterte am hervorragend parierenden McCrorie (51.).

Aber viel mehr kam von den Gästen dann auch nicht mehr. Stattdessen schalteten die Rangers wieder in den Vorwärtsgang und belohnten sich schließlich für eine spielfreudige zweite Hälfte: Sakala umkurvte bei einem Konter Celtic-Keeper Hart und schob zum verdienten 3:0-Endstand ins leere Tor ein (70.).