Pyro und Platzsturm: VfB Oldenburg zu Geldstrafe verurteilt

Der VfB Oldenburg ist zu einer Geldstrafe durch das DFB-Sportgericht verurteilt worden. Hintergrund sind die Vorkommnisse bei den Aufstiegsspielen gegen den BFC Dynamo.

Wie der DFB am Mittwoch mitteilte, muss der Aufsteiger 11.000 Euro bezahlen. In beiden Spielen gegen den Meister der Nordost-Staffel, den BFC Dynamo, hatten Anhänger des Drittligisten Pyrotechnik abgebrannt. "Außerdem überwanden in der 85. Minute zahlreiche Oldenburger Anhänger die Umgrenzung zum Innenraum und liefen unmittelbar nach Spielschluss auf das Spielfeld", heißt es auf der DFB-Website.

Die Oldenburger hatten sich in den beiden Aufstiegsspielen gegen Dynamo durchgesetzt (2:0, 1:2) und damit erstmals für die 3. Liga qualifiziert.

Gegen die Geldstrafe kann der Klub binnen 24 Stunden Einspruch einlegen.