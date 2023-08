Fünf Tore nach der Pause: PSV überrollt die Rangers im Rückspiel

Die PSV Eindhoven wird in dieser Saison an der Champions League teilnehmen. Im Rückspiel gegen die Glasgow Rangers setzten sich die Niederländer deutlich mit 5:1 durch.

Nach dem rasanten 2:2 im Hinspiel war beim Wiedersehen im Philips-Stadion in Eindhoven für beide Mannschaften alles möglich. Bei den Rangers erhielt unter anderem der ehemalige Schalker Matondo die Chance von Beginn an, nachdem er die Schotten vergangene Woche gegen PSV zwischenzeitlich in Führung schoss.

Im Rückspiel war es jedoch die Elf von Ex-Bundesliga-Coach Peter Bosz, die das erste Ausrufezeichen setzte. Nach 35 Minuten vollendete Saibari einen starken Angriff über links per Kopf zum 1:0 für Eindhoven. Kurz zuvor vergab der Torschütze bereits eine Riesenchance.

Im gesamten ersten Durchgang brachten die Rangers keinen ernstzunehmenden Torschuss zustande, während PSV durch Veerman und Bakayoko durchaus hätte erhöhen können (44., 45.+2).

Glasgow freut sich nur kurz

Der zweite Treffer folgte nach Wiederanpfiff, auf Vorlage von de Jong schnürte Saibari seinen Doppelpack (53.). In der Folge investierten die Rangers mehr in die Offensive, der ehemalige Frankfurter Lammers half dabei als Joker. Der Angreifer wurde nach 64 Minuten von Cantwell in Szene gesetzt, seine Mischung aus Schuss und Vorlage grätschte Tavernier zum Anschlusstreffer über die Linie.

Lange hielt die schottische Freude aber nicht, kurz darauf stellte de Jong nach einer Freistoßflanke von Veerman per Kopf den alten Abstand wieder her (66.). Dieser wurde in der Schlussphase noch deutlich größer.

Goldson trifft ins eigene Tor

Kurz nach Matondos Pfostenschuss sorgte der starke Veerman mit einem trockenen Schuss ins rechte untere Eck für die Vorentscheidung (78.). Endgültig den Deckel auf das Play-off-Rückspiel machte Goldson mit einem kuriosen Eigentor - der Verteidiger spielte ungenau zurück zu Butland, die Kugel rollte ins eigene Tor (81.).

Somit zog Eindhoven mit einem deutlichen 5:1 und einem Gesamtergebnis von 7:3 in die Gruppenphase der Champions League ein. Die Glasgow Rangers müssen sich in dieser Spielzeit derweil mit der Europa League begnügen. Wer Eindhovens Gegner in der Gruppenphase sind, wird sich am Donnerstagabend bei der Auslosung in Monaco zeigen (18 Uhr, LIVE! bei kicker).