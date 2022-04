PSV scheitert nach Führung: Leicester im Halbfinale

Nach dem torlosen Remis im Hinspiel wähnte sich PSV im eigenen Stadion gegen Leicester schon auf Halbfinalkurs, doch die Foxes bewiesen Moral und siegten nach Rückstand mit 2:1.

PSV-Coach Roger Schmidt rotierte nach dem 2:0 gegen Waalwijk viele seiner geschonten Spieler zurück in die Startelf. So begannen unter anderem Götze und Max, die beim Erfolg in der Liga keine Minute zum Einsatz gekommen waren. LCFC-Trainer Brendan Rodgers verzichtete in der Anfangsformation auf ehemalige Bundesligaprofis: Söyüncü, Vestergaard und Leipzig-Leihgabe Lookman saßen zunächst auf der Bank.

In der Anfangsphase war die Wichtigkeit dieses Rückspiels zu spüren - kein Team ging früh ins Risiko. Erst nach einer guten Viertelstunde nahm die Partie Fahrt auf. Während Schmeichel eine Volleyabnahme von Götze glänzend parierte (14.), schob Barnes auf der Gegenseite die Kugel nur neben das Tor (16.).

Götze assistiert bei Zahavi-Führung

Anschließend übernahmen die Hausherren die Spielkontrolle und belohnten sich in der 27. Minute für den Aufwand: Götze nahm einen Fehlpass von Tielemans auf und bediente Zahavi, der ansatzlos zur Führung traf.

Leicester hätte fast die direkte Antwort parat: Allerdings klärt Teze den abgefälschten Schuss von Maddison für den bereits geschlagenen Mvogo per Fallrückzieher kurz vor der Linie (31.) - aus diesem Grund ging es mit dem 1:0 in die Pause.

Nach dem Wiederanpfiff übernahm Leicester die Spielkontrolle. Trotzdem hatten zunächst die Niederländer Möglichkeiten, die Führung auszubauen: Veerman (53.) und Zahavi (58.) verpassten aber das 2:0 - das sollte noch bestraft werden.

Leicester dreht das Spiel binnen elf Minuten

Denn die Foxes erhöhten mit zunehmender Spieldauer den Druck und erspielten sich auch Einschussmöglichkeiten. Während Daka noch den Ausgleich verpasste (61.), glich Maddison in der Schlussphase aus (77.). Mit dem Remis war die Rodgers-Elf aber nicht zufrieden - die Gäste drängten auf eine Entscheidung nach 90. Minuten.

Für dieses Engagement wurden sie auch belohnt. Zunächst scheiterte Ayoze Perez an Mvogo (83.), ehe Ricardo Pereira nach einer Parade des PSV-Keepers goldrichtig stand und den Gästeblock mit dem 2:1 in Ekstase setzte (88.). Da die Hausherren in der Nachspielzeit keine nennenswerten Chancen erspielten, zog Leicester ins Halbfinale ein. Dort wartet entweder der FK Bodö/Glimt oder die AS Roma.

Für beide Teams geht es am Sonntag weiter. Eindhoven hat dann im niederländischen Pokal die Möglichkeit auf einen Titel: Im Finale des KNVB Beker trifft die PSV auf Ajax. Die Foxes hingegen sind in der Premiere League um 15.15 Uhr zu Gast bei Newcastle.