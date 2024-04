100-Tore-Schallmauer bald durchbrochen: PSV mit einer Hand an der Schale

Die PSV Eindhoven marschiert unentwegt auf die 25. niederländische Meisterschaft zu: Der Spitzenreiter der Eredivisie gewann das Duell der Gegensätze gegen Schlusslicht Arnheim mit 6:0. Eine zentrale Rolle spielte dabei Kapitän de Jong.

Es müsste schon ein mittelgroßes Wunder geschehen, wenn der nächste niederländische Meister nicht PSV Eindhoven heißt. Der kürzlich erstmals in dieser Saison geschlagene Spitzenreiter baute den Vorsprung auf Verfolger Feyenoord durch einen furiosen 6:0-Heimsieg über Schlusslicht Arnheim am Samstag - zumindest bis zum Sonntag - wieder auf zwölf Punkte aus. Vier Spieltage und damit zwölf Zähler sind nur noch zu vergeben.

Am Ende wird es wohl auch einen verdienten Meister geben: Nach 30 Spielen stellt Eindhoven die beste Defensive der Liga (17) und mit Abstand den besten Angriff, der angesichts von bereits 95 Treffern die 100-Tore-Schallmarke bald durchbrechen wird.

Dosenöffner de Jong - Auch Tillman trifft wieder

Den Anfang machte am Samstag der allgegenwärtige Kapitän de Jong, der von Ex-Freiburger Til bedient wurde - und nur noch einzuschieben brauchte (28.). Zwei Minuten später standen beide wieder im Fokus: Nach Flanke von Dest scheiterte de Jong per Kopf an Keeper Room, Til traf im Nachschuss den Pfosten, ehe Bayern-Leihgabe Tillman aus spitzerem Winkel auf 2:0 stellte (30.).

Vor der Pause sorgte schließlich Ex-Leverkusener Ramalho für die Vorentscheidung, weil er am zweiten Pfosten bei einer Veerman-Ecke komplett vergessen wurde (37.).

Nach dem Seitenwechsel legten sich hochdominante Hausherren den Gegner weiter zurecht: 68 Prozent Ballbesitz und 29:9 Torschüsse sind Ausdruck dieser gnadenlosen Überlegenheit. Und sie spiegelte sich auch auf der Anzeigetafel wider: Nach langem Vertikalball trat de Jong als Vorbereiter in Erscheinung, Bakayoko vollstreckte zum 4:0 (53.).

Längere Pause wegen Pokal-Finale

In der letzten halben Stunde ließ PSV nicht locker. Wieder war de Jong mittendrin, als er nach Flanke von Teze wuchtig unter die Latte einköpfte (67.). Den 6:0-Schlusspunkt setzte in der Nachspielzeit Joker Lozano, der von Land bedient ins kurze Eck einschoss (90.+2).

Wegen des Pokal-Finals am nächsten Wochenende - Top-Favorit Feyenoord trifft auf Nijmegen - spielt PSV erst am 25. April in Heerenveen wieder. Arnheim ist erst am 28. April das nächste Mal im Einsatz, dann geht es zu Hause gegen Fortuna Sittard.