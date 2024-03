Trotz Führung: PSV-Traum von der perfekten Saison platzt in Nijmegen

Die PSV Eindhoven musste am frühen Samstagabend ihren Traum von einer perfekten Eredivisie-Saison begraben: Bei NEC Nijmegen gab der Favorit die Partie kurz vor und kurz nach der Pause aus der Hand.

Im 27. Ligaspiel in dieser Saison ist die Serie der PSV Eindhoven doch noch gerissen. Zum Auftakt des Spieltags in der Eredivisie kassierte die Mannschaft von Trainer Peter Bosz am Karsamstag eine vermeidbare 1:3-Niederlage bei NEC Nijmegen, das durch den achten Heimsieg in der Tabelle sogar vorübergehend an Ajax Amsterdam vorbeizog und nun Fünfter ist.

Dabei hatte der Favorit ordentlich ins Spiel gefunden und war bereits in der 20. Minute in Führung gegangen: Nach feinem Steckpass von Schouten scheiterte Lozano noch am ehemaligen Barcelona-Keeper Cillessen - doch Bakayoko lauerte im Fünfmeterraum und schloss aus der Drehung eiskalt ins linke untere Eck ab.

In der Folge ergaben sich die Hausherren allerdings keineswegs ihrem Schicksal und suchten den Weg nach vorne. Kurz vor der Pause folgte die erste Belohnung: Veerman verschuldete einen Elfmeter, den der ehemalige Ajax-Regisseur Schöne ins rechte obere Eck setzte (43.).

Benitez patzt - De Jong verschießt einen Elfmeter

Bosz wollte mit dem Seitenwechsel einen Impuls setzen und brachte Bayern-Leihgabe Tillman für Lozano. Den Impuls aber setzte Nijmegen - unter gütiger Mithilfe des Gäste-Keepers: Den harmlosen Distanzschuss legte Benitez vor die Füße von Sano, der mit links abgezockt ins kurze Eck abschloss (49.).

Noch vor Anbruch der Stundenmarke sollten Mauro Junior und Pepi neuen Schwung bringen, doch wieder klingelte es auf der Gegenseite. Pereira brach auf rechts zur Grundlinie durch, von wo er an den ersten Pfosten flankte - Benitez tauchte ab und Sow vollstreckte hoch unter die Latte zum 3:1 (63.).

PSV brauchte nun ein großes Comeback, um die allererste Liga-Niederlage noch abzuwenden. Allerdings ließ Eindhoven Chancen liegen - insbesondere de Jong, der mit einem Elfmeter in der 81. Minute an Keeper Cillessen scheiterte. Es sollte beim 1:3 bleiben.

Verfolger Feyenoord könnte mit einem Heimsieg gegen Utrecht am Sonntag (14.30 Uhr) auf sieben Punkte an die PSV heranrücken, die schon am Dienstag (20 Uhr) bei Excelsior Rotterdam zurück in die Erfolgsspur will.