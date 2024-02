BVB-Generalprobe: PSV lässt früh dezimiertem Almelo keine Chance

Vor dem Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen Dortmund hat die in der heimischen Liga noch ungeschlagene PSV Eindhoven einen souveränen Sieg eingefahren. Gegen Heracles Almelo, das bereits nach 13 Minuten in Unterzahl agiert hatte, gab es einen noch zu niedrigen 2:0-Erfolg.

Brachte seine PSV-Mannschaft per Kopf in Führung: Der ehemalige Bundesliga-Akteur Luuk de Jong. IMAGO/Pro Shots