Trotz kapitalem Fehlstart: PSV überwindet Werder-Leihgabe noch fünfmal

Die PSV Eindhoven zieht an der Spitze der Eredivisie weiter einsam ihre Kreise: Im vorletzten Spiel vor dem ersten Champions-League-Duell mit Borussia Dortmund ließ sich der niederländische Spitzenreiter auch nicht von einem frühen Rückstand bei Kellerkind Volendam aus der Ruhe bringen.

Nach wenigen Sekunden träumte Mio Backhaus, seit vergangenem Sommer von Werder Bremen an den FC Volendam ausgeliehen, wohl von einer Sensation - am Ende musste er zum zweiten Mal seit Leihbeginn insgesamt fünfmal in einem Ligaspiel hinter sich greifen. Der Liga-Vorletzte Volendam musste sich am späten Sonntagnachmittag der Qualität des Spitzenreiters beugen. Doch der Reihe nach.

Nach dem jüngsten 1:1 bei Ajax Amsterdam wollte PSV schnellstmöglich zurück in die Erfolgsspur, sah sich aber nach nicht einmal 60 Sekunden einem Rückstand ausgesetzt: Johnsons Linksschuss fälschte Teze unglücklich ins eigene Tor ab (1.). Sofort arbeitete Eindhoven am Comeback und kam nach 13 Minuten zum Ausgleich, Unglücksrabe Teze bediente Saibari, der mit seinem strammen Linksschuss erstmals Backhaus überwand.

Volendam verteidigte es in der Folge aber leidenschaftlich und nahm als Lohn das 1:1 mit in die Kabine. Nach dem Seitenwechsel dauerte es allerdings nur sieben Minuten, ehe eine Unachtsamkeit nach einer Ecke zum Rückstand führte: Kapitän de Jong bediente Schouten, der den Ball über den herausstürzenden Backhaus hinweghob (52.).

Pepi ist sofort zur Stelle

Eine Viertelstunde vor Schluss war dann der Deckel drauf: Nach gefühlvoller Flanke von Saibari machte Teze mit seinem Kopfball-Aufsetzer endgültig sein Eigentor vergessen (74.). Nur fünf Minuten später bediente Teze den gerade erst eingewechselten Pepi - und der ehemalige Augsburger vollstreckte eiskalt ins lange Eck (79.).

PSV hatte aber noch nicht genug und setzte in Person von Babadi den 5:1-Schlusspunkt, Volendam lief da längst nur noch hinterher. Durch den Kantersieg behält Eindhoven (59 Punkte) den Vorsprung auf die "Verfolger" Feyenoord (46) und Twente (44) bei. Am nächsten Freitag (20 Uhr) steht einzig noch das Heimspiel gegen Almelo an, ehe das erste Champions-League-Duell mit dem BVB am 20. Februar die Fans elektrisieren wird.