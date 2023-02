PSG-FCB: Die letzten Fragen und Antworten vor dem Achtelfinalhinspiel

Am Montag, um 17 Uhr, ist der FC Bayern in Paris gelandet und in den letzten Zügen der Vorbereitung auf das Achtelfinal-Hinspiel gegen PSG. Worauf es ankommt, wie die Startelf aussehen könnte und alles weitere Wissenswerte vor dem Hit in der Champions League - hier im Überblick.

Kylian Mbappé, Prinzenpark, Neymars Sehnsucht: Die letzten Fragen vor PSG gegen Bayern.