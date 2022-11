PSG, City, Chelsea, Napoli: Schwere Lose für das deutsche Quartett

Die vier Bundesligisten erwischten im CL-Achtelfinale allesamt schwere Lose. Bayern zieht PSG, der BVB misst sich mit Chelsea. Frankfurts Gegner ist Napoli und Leipzig erwischt ManCity.

Bayerns Neuauflage des Finals von 2020

Der FC Bayern, in der vergangenen Saison enttäuschend am FC Villarreal gescheitert, trifft in einer Neuauflage des Finals von 2020 auf Paris St. Germain mit den Superstars Lionel Messi, Kylian Mbappé und Neymar. Im "Corona"-Finale von Lissabon siegten die Münchner damals 1:0 dank Coman. In der Spielzeit 2020/21 waren die Pariser dann aber im Viertelfinale Endstation. Angesichts der "französischen Fraktion" im Kader des deutschen Rekordmeisters um Pavard, Upamecano, Hernandez, Coman und Tel ist PSG sicher ein ganz besonderes Los.

Auch für FCB-Trainer Julian Nagelsmann ist PSG eine Rückkehr in die jüngere Vergangenheit: Als RB-Trainer verlor er das Halbfinale 2020 gegen die Pariser klar mit 0:3 - für den Coach eine der bittersten Niederlagen, wie er feststellte.

Dortmund trifft sich mit Chelsea und Havertz

Borussia Dortmund musste in der vergangenen Runde als Gruppendritter in die Europa League absteigen und verlor in den Play-offs dann auch noch gegen die Rangers. In diesem Jahr bekommen es die Borussen abermals mit einer Mannschaft von der Insel zu tun, allerdings ist das Kaliber etwas größer: Der FC Chelsea und Kai Havertz warten auf die Terzic-Elf.

Frankfurt zieht Italiens Spitzenteam Napoli

Eintracht Frankfurt zog bei seiner Premiere in der Königsklasse gleich in die K.-o.-Runde ein. Der amtierende Europa-League-Sieger trifft auf die SSC Neapel. Die Süditaliener sind nicht nur derzeitiger Tabellenführer der Serie A, sondern auch eines der formstärksten Teams in Europa. Nicht umsonst setzte sich das Team von Luciano Spalletti in der Gruppenphase vor Liverpool durch.

Leipzig duelliert sich mit Haaland und Guardiola

RB Leipzig erwischte schon im Achtelfinale den englischen Meister Manchester City. Die Guardiola-Elf ist in jeder CL-Saison ein Anwärter auf den Titel, auch wenn die Citizens noch nie die begehrte Trophäe ergattern konnten. Im Kader der Skyblues steht mit Erling Haaland einer der Topstürmer Europas - in der Gruppenphase traf der Norweger bei vier Einsätzen alleine fünf Mal.

Schnelle Neuauflage des Finals von 2022

Zu einer sehr schnellen Neuauflage des jüngsten Finals kommt es zwischen Liverpool und Real Madrid. Die Königlichen aus Spanien gewannen in Paris knapp mit 1:0 und feierten den 14. Triumph in der Champions League bzw. im Europapokal der Landesmeister. Für Liverpool war es die zweite Finalniederlage gegen Real, denn auch 2018 hatten die Reds unter Jürgen Klopp im Finale von Kiew das Nachsehen gehabt (1:3).

Achtelfinale von Mitte Februar bis Mitte März

Die Hinspiele des Achtelfinals steigen am 14./15. sowie am 21./22. Februar, die Rückspiele am 7./8. sowie am 14./15. März 2023.