Joao Marios Elfmeter macht den Anfang: Benfica schlägt Club Brügge

Benfica Lissabon hat das phasenweise zerfahrene Achtelfinalhinspiel bei Club Brügge gewonnen. Die von Roger Schmidt trainierten Adler ließen hinten kaum etwas zu und setzten sich auch dank Abwehrfehlern durch.

Brügges Trainer Scott Parker wechselte nach dem 1:1 gegen Union Saint-Gilloise zweimal: Odoi und Sowah begannen für Rits und Yaremchuk (beide Bank).

Benfica-Coach Roger Schmidt nahm nach der 4:5-Niederlage im Elfmeterschießen bei Sporting Braga zwei personelle Änderungen vor: Goncalo Ramos und Rafa erhielten den Vorzug vor Goncalo Guedes und David Neres.

Brügge war nach kurzer Anlaufzeit etwas überraschend das bessere Team. Die Hausherren konterten und gelangten oft über die schnellen Außen nach vorne. So auch in der fünften Minute, als Buchanan aus spitzem Winkel an Vlachodimos scheiterte.

Benfica nach Brügges gutem Start dominant: Rafa ans Aluminium

So gut die Belgier ihre Sache lange machten - in der temporeichen ersten Hälfte kam Benfica mit der Zeit immer besser an und hatte gute Gelegenheiten. Antonio Silva köpfte in einer Drangphase drüber (27.) und Rafa traf die Latte (30.). Bis zur Pause dominierten die Adler, vorm Tor blieben beide Teams erfolglos.

Hendry agiert im eigenen Strafraum zu ungestüm

Dies änderte sich nach Wiederanpfiff schnell: Goncalo Ramos vergab erst freistehend (46.), kurz darauf holte der Angreifer gegen den ungestüm agierenden Verteidiger Hendry einen Strafstoß heraus (49.). Joao Mario vollendete schließlich vom Punkt mit etwa Glück zum 1:0 (51.).

Brügges Antwort darauf blieb aus, das Spiel war im Anschluss zerfahren. Benfica dominierte, konterte hier und da mal und ließ nichts zu. Dies war gegen einfallslose Hausherren nicht allzu schwer.

David Neres ist nach Abwehrfehler zur Stelle

Die Partie schleppte sich dem Schlusspfiff entgegen, es blieb lange beim 1:0. Auch weil Brügge im zweiten Durchgang Vlachodimos & Co. nicht einmal in Bedrängnis brachte. Obendrein lud Meijer Joker David Neres ein und dieser bedankte sich mit dem entscheidenden 2:0 (88.).

Das Rückspiel findet am 7. März (21 Uhr) statt. Als Nächstes hat Club Brügge das Stadtderby bei KSV Cercle Brügge vor der Brust (Sonntag, 13.30 Uhr), während Benfica Lissabon tags darauf ab 22.15 Uhr Boavista Porto empfängt.