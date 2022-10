Prtajin und der Blick auf die Tabelle

Markus Kauczinski will nicht auf die Tabelle schauen. Doch spätestens, seit Ivan Prtajin seine Tore für den SV Wehen Wiesbaden macht, lohnt sich ein Blick ins Drittliga-Klassement.

Ein Neuzugang hat die Erwartungen beim SVWW bislang mehr als erfüllt. Stürmer Ivan Prtajin kam Mitte August vom slowenischen Erstligisten Olimpija Ljubljana, für den er im Juli noch in der Qualifikation für die Europa Conference gespielt hatte.

Seit seinem Debüt zwei Wochen später hat der Kroate in sechs Liga-Einsätzen für die Hessen fünf Mal geknipst - geteilter vierter Platz in der Schützenliste. In Sachen "Minuten pro Tor" ist Prtajin sogar das Maß aller Dinge unter den besten Goalgettern der Liga. Alle 79 Minuten hat der 26-Jährige getroffen und dadurch gehörigen Anteil daran, dass die Wiesbadener in der Tabelle bis auf den dritten Platz klettern konnten.

Bessere Quote als Nilsson

Prtajin hat auch seinem namhaften Vorgänger Gustaf Nilsson einiges voraus, der im Sommer für eine siebenstellige Ablöse zum belgischen Spitzenklub Union Saint-Gilloise wechselte. Prtajin brauchte nur sechs Spiele für fünf Tore - Nilsson erreichte diese Marke erst nach 18 Drittligaspielen für den SVWW. Wiesbadens Drittliga-Rekordstürmer Manuel Schäffler (104 Einsätze, 51 Tore), heutzutage in Diensten von Dynamo Dresden, sogar erst nach 22 Partien.

Am Montagabend (19 Uhr, LIVE! bei kicker) will Prtajin mit seinen Teamkollegen den Vormarsch fortsetzen und gegen Aufsteiger VfB Oldenburg den dritten Dreier in Serie einfahren. Und vielleicht blickt Trainer Kauczinski ja dann mal auf die Tabelle der 3. Liga.