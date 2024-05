Prass mit Kampfansage: "Wir holen uns die Meisterschaft"

Die Spannung in der österreichischen Bundesliga hält bis zum letzten Spieltag. Tabellenführer Sturm verpasste beim LASK die Vorentscheidung und musste mit nur einem Punkt zurück nach Graz reisen. Bei den Steirern ist man sich aber sicher, dass man beim Heimspiel gegen Klagenfurt die Meisterschaft einfährt.

Die Ausgangslage vor der Partie gegen den LASK war klar: mit einem Sieg am vorletzten Spieltag wäre Tabellenführer Sturm Graz die Meiserschaft nicht mehr zu nehmen gewesen. Am Ende mussten sich die Steirer aber mit einem Punkt begnügen. Weil die Salzburger im Parallelspiel einen Sieg gegen Hartberg einfuhren und damit nur mehr zwei Punkte Rückstand auf Sturm haben, fällt die Entscheidung erst am letzten Spieltag.

"Natürlich ist es schade, dass wir den Sack hier nicht zugemacht haben, aber es war ein ausgeglichenes Spiel“, betonte Cheftrainer Christian Ilzer nach der Partie bei "Sky". "Am Ende haben ein paar Zentimeter gefehlt." Damit spielte der 46-Jährige auf "Seedy" Jatta an, der kurz vor dem Ende einen Kopfball an die Latte setzte. "Das ist natürlich bitter. Es wäre für ihn glaube ich ein schöner Moment gewesen, natürlich für uns alle, aber speziell für ihn, der viel mit Verletzungen zu kämpfen hatte", wusste auch Alexander Prass.

Hängende Köpfe suchte man bei den Grazern allerdings vergebens, vielmehr zeigte der Tabellenführer auch nach der verpassten Vorentscheidung Selbstbewusstsein. "Drei Punkte holen, egal wie. Ob es ein schönes Spiel wird oder nicht, wir gewinnen das Spiel, da gibt es kein Wenn und Aber und wir holen uns die Meisterschaft", war sich Prass sicher. Auch sein Trainer stellte klar: "So ist es, wie die Saison auch war - es braucht auch noch diese letzte Woche, diese konzentrierte letzte Woche. Und was gibt es Schöneres, als dann zu Hause den heiß ersehnten Titel einzufahren."

Und ganz umsonst war das Remis beim LASK dann doch nicht, wie Ilzer klarstellt: "Es war wichtig einen Punkt zu holen. Somit hat Salzburg Sieg-Zwang, aber wir werden nicht nach Salzburg schauen. Wir werden zu Hause entschlossen und überzeugt diesen letzten Schritt machen."