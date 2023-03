Präfektur Neapel verbietet erneut Ticket-Verkauf an Frankfurt-Fans

Das Hin und Her rund um die Zulassung der Fans von Eintracht Frankfurt beim Champions-League-Spiel in Neapel geht weiter. Einen Tag nach dem SGE-Sieg vor einem italienischen Gericht hat die Präfektur Neapel den Ticketverkauf an Fans aus Frankfurt untersagt.

Sollen vom Spiel in Neapel teilweise ausgeschlossen werden: Fans von Eintracht Frankfurt. picture alliance / HJS-Sportfotos