Klare Sache: Potsdam deklassiert Werder mit 5:0

Auf gleich sieben Positionen umbesetzt legte Turbine Potsdam gegen Schlusslicht Werder Bremen munter los und ging schnell 3:0 in Führung. Bremen kam nie wirklich ins Spiel, am Ende gewannen die Brandenburgerinnen mit 5:0.

Während Bremen im Vergleich zum 0:3 gegen Leverkusen nur zwei neue Spielerinnen brachte, wechselte Turbine Potsdam gegenüber dem 3:2 gegen Essen auf gleich sieben Positionen. Trainer Sofian Chahed setzte augenscheinlich auf eine deutlich offensivere Ausrichtung.

Mit Erfolg: Zwar hatte Bremen die erste Chance des Spiels (Gidion schoss gleich in der ersten Minute volley an den Pfosten), doch ansonsten war Potsdam überwiegend im Vorwärtsgang. Erst schloss Weidauer nach Zuspiel von Kössler einen Konter erfolgreich ab (3.), dann legte Kössler für Ehegötz zum 2:0 auf (10.). Und in der 16. Minute griff Turbine noch in die Trickkiste und spielte einen Eckball nicht nach innen, sondern nach hinten, wo Gerhardt für Chmielinski auflegte. Deren hoher Ball senkte sich an Borbe vorbei ins Netz.

Mit der klaren Führung im Rücken kontrollierte Potsdam weiter die Partie, ließ es aber etwas gemütlicher angehen. In der 37. Minute schließlich die endgültige Entscheidung, als Ehegötz nach einer Flanke von Chmielinski per Kopfballaufsetzer am linken Pfosten ihren zweiten Treffer erzielte.

Nach der Pause war dann die Luft raus. Erst in der Schlussphase und mehreren Wechseln erhöhte Turbine noch einmal das Tempo, ohne aber lange Zeit zu zwingenden Chancen zu kommen. Erst in der Nachspielzeit gelang noch der fünfte Treffer, als Cerci nach einer Freistoßflanke von Höbinger am höchsten stieg und wuchtig einköpfte.

Somit gewann Turbine auch das dritte Heimspiel der Saison. In der kommenden Woche dann folgt am Sonntag das Auswärtsspiel beim SC Sand. Schlusslicht Bremen hofft schon am Freitag auf den ersten Saisonsieg, wenn Essen zu Gast ist.