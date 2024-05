Portugal bei der EM 24: Kader, Spielplan, Gruppe

Portugal zählt bei der EURO zweifelsohne zum engeren Favoritenkreis, die EM-Qualifikation meisterte die Selecao mit Bravour. Ein Überblick über die wichtigsten Infos vor dem Start der portugiesischen Mannschaft in die EM 2024.

Nach dem Ausscheiden im WM-Viertelfinale gegen Marokko (0:1) und der damit einhergehenden Trennung vom jahrelangen Nationaltrainer Fernando Santos reitet die portugiesische Nationalmannschaft wieder auf der Erfolgswelle.

Einzig bei der 0:2-Testspielniederlage in Slowenien konnten die Portugiesen nicht triumphieren, ansonsten gab es unter dem neuen Coach Roberto Martinez, der zuvor Belgien trainiert hatte, seit dessen Amtsübernahme elf Siege in elf Spielen - und eine perfekte EM-Qualifikation.

Portugals Spielplan bei der EM: Wann und wo spielen die Portugiesen?

Nun betreut der 50-jährige Spanier die Selecao also bei der Europameisterschaft in Deutschland - und darf sich in Gruppe F durchaus Hoffnungen auf den Einzug in die K.-o.-Runde machen.

Zum Auftakt trifft Portugal am Dienstag, den 18. Juni, auf Tschechien. Das Duell in der Leipziger Red Bull Arena beginnt um 21 Uhr (LIVE! bei kicker - wie alle Spiele der EM).

Im Anschluss bekommen es Cristiano Ronaldo und Co. mit der türkischen Auswahl zu tun, die im Dortmunder Signal-Iduna-Park wohl auf zahlreiche Unterstützung hoffen darf (22. Juni, 18 Uhr). Die letzte Chance auf den Achtelfinaleinzug hätten die Portugiesen schließlich vier Tage später, wenn in der Veltins-Arena die georgische Nationalelf der Gegner ist (21 Uhr).

Spielplan Gruppenphase:

Dienstag, 18. Juni, 21 Uhr:

Portugal - Tschechien | Red Bull Arena, Leipzig

Samstag, 22. Juni, 18 Uhr:

Türkei - Portugal | Signal-Iduna-Park, Dortmund

Mittwoch, 26. Juni, 21 Uhr:

Georgien - Portugal | Veltins-Arena, Gelsenkirchen

Wer überträgt die Spiele von Portugal bei der EM?

Da MagentaTV alle 51 EM-Spiele überträgt, sind dort entsprechend auch die drei Gruppenspiele der Portugiesen zu sehen. Doch auch im Free-TV, das mit ARD, ZDF und RTL 46 der 51 Begegnungen zeigt, werden mindestens zwei Gruppenspiele mit portugiesischer Beteiligung ausgestrahlt.

Denn während MagentaTV noch den Anspruch auf ein Exklusivspiel (eines von insgesamt fünf) am 3. Spieltag besitzt, wofür auch Georgien-Portugal in Frage kommt, steht bereits fest, dass Portugals Duell mit Tschechien zusätzlich in der ARD und das Spiel gegen die Türkei im ZDF ausgestrahlt wird.

Wo ist das EM-Quartier der Portugiesen?

Das portugiesische Star-Ensemble residiert während der Europameisterschaft im "Hotel Klosterpforte" im nordrhein-westfälischen Marienfeld. Von dort aus beträgt die Entfernung zum Dortmunder Signal-Iduna-Park, wo die Selecao ihr erstes Gruppenspiel absolviert, rund 100 Kilometer mit dem Bus.

Portugals mögliche Gegner im Achtelfinale

Sollten sich die Portugiesen in Gruppe F erwartungsgemäß den Gruppensieg sichern, würde im Achtelfinale der Dritte aus Gruppe A, B oder C warten.

Beendet Portugal die Gruppenphase dagegen auf Rang zwei, käme es zum Duell mit dem Erstplatzierten der Gruppe D, in der Frankreich, die Niederlande, Österreich und Polen vertreten sind.

Als einer der vier besten Gruppen-Dritten würde die Selecao im Achtelfinale auf den Sieger der Gruppe B stoßen, die mit Albanien, Italien, Kroatien und Spanien ebenfalls stark besetzt ist.

Der portugiesische Kader bei der EM 2024

Welche Spieler Nationaltrainer Roberto Martinez in sein EM-Aufgebot berufen wird, ist bislang noch nicht bekannt. Feststeht derweil zweifelsohne, dass die Portugiesen, die 2016 erstmals Europameister wurden, die Reise nach Deutschland mit einer Vielzahl an hochtalentierten Akteuren antreten werden.

Über allen steht - wie schon seit etlichen Jahren - Starspieler und Kapitän Cristiano Ronaldo. Der 39-jährige Angreifer, der seiner sechsten EM-Teilnahme entgegenblickt, erweist sich auch in der saudi-arabischen Wüste für seinen Klub Al-Nassr als außerordentlich treffsicher und wird alles daran setzen, seinen Vorsprung als alleiniger EM-Rekordtorschütze weiter auszubauen.

Während im Tor Portos Diogo Costa als gesetzt gilt, stehen in der Abwehrreihe auf mehreren Positionen Konkurrenzkämpfe an. Ruben Dias von Manchester City hat seinen Stammplatz in der Innenverteidigung sicher, als Nebenmänner kommen unter anderem die beiden Youngster Goncalo Inacio (Sporting) und Antonio Silva (Benfica), Toti (Wolverhampton) sowie der hocherfahrene Pepe (Porto) in Frage.

Auch die portugiesische Offensivabteilung ist mit reichlich Qualität gespickt und dürfte für den Nationaltrainer ein echtes Luxusproblem darstellen. Bruno Fernandes (ManUnited), Bernardo Silva (ManCity), Rafael Leao (Milan) oder Joao Felix vom FC Barcelona sind neben Cristiano Ronaldo nur ein Bruchteil der möglichen Offensivoptionen.