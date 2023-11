Die perfekte Quali: Portugal reist mit breitester Brust nach Deutschland

Dass Portugal mit den vielen Offensivkünstlern Titelansprüche anmelden kann, liegt auf der Hand. Mit einem 2:0 gegen Island zum Abschluss der EM-Qualifikation stählte die Seleçao die breite Brust aber noch mehr.

Traf sehenswert beim zehnten Sieg im zehnten Spiel für das in der EM-Qualifikation perfekte Portugal: Bruno Fernandes. IMAGO/Crystal Pix

Zehn Spiele, zehn Siege und beeindruckende 36:2 Tore: Mit der perfekten Punkteausbeute hat Portugal die EM-Qualifikation abgeschlossen und wird im nächsten Jahr definitiv einer der großen Titelanwärter auf den EM-Gewinn in Deutschland (14. Juni bis 14. Juli) sein.

Zum Abschluss an diesem 10. Spieltag glückte der Seleçao zwar kein Offensivfeuerwerk, pure spielerische Dominanz strahlte die Auswahl von Trainer Roberto Martinez aber aus. Reihenweise wurden von den aufgestellten Künstlern wie Joao Felix, Bernardo Silva oder Bruno Fernandes isländische Gegenspieler auf engstem Raum ausgespielt oder ausgetrickst.

Und mit etwas mehr Zug zum Tor beziehungsweise etwas mehr Genauigkeit bei den finalen Zuspielen wäre sicherlich auch ein weit höheres Ergebnis als das letztlich erreichte 2:0 möglich gewesen. Otavio traf zwischendurch die Latte (7.), während der agile Joao Felix zu wenig Genauigkeit an den Tag legte.

CR7 läuft hinter Lukaku ein

Zustande kam dieser Sieg am Ende des Tages durch die Treffer in der 37. und 66. Minute. Beim ersten Tor hatte Bruno Fernandes nach feiner Hackenvorlage von Bernardo Silva sehenswert aus schwierigem Winkel links unten eingeschossen, nach der Pause war dann Joker Ricardo Horta mit einem einfachen Abstauber gefolgt - nachdem Joao Felix wie auch Sekunden später Cristiano Ronaldo am oft aufmerksamen isländischen Schlussmann Valdimarsson gescheitert waren.

Apropos CR7: Der 38-jährige Oldie durfte durchspielen, zeigte sich immer wieder bemüht - abgesehen von ein paar Möglichkeiten hing der Mann von Al-Nassr aber oft auch in der Luft. Gerade Flanken kamen zum kopfballstarken Star nicht oft genug durch, sodass Cristiano Ronaldo letztlich ohne Treffer blieb und diese EM-Qualifikation mit "nur" zehn Toren abschließen musste. Das bedeutete Platz 2 hinter Belgiens Sturmtank Lukaku, der mit seinen 14 Treffern an diesem Sonntag einen neuen Rekord aufgestellt hatte.

Zu Spielschluss gelang Island dann fast noch der Anschlusstreffer, doch Oskarsson und Traustason verzweifelten an Schlussmann Diogo Costa beziehungsweise am Aluminium.