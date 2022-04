"Plane nicht mehr mit ihm": Verletzter Grimaldi fehlt Saarbrücken weiterhin

Der 1. FC Saarbrücken muss im wichtigen Duell bei 1860 München weiter ohne seinen besten Torjäger auskommen.

Bereits seit Anfang Februar fehlt Adriano Grimaldi, mit elf Toren und fünf Assists der Top-Scorer des 1. FC Saarbrücken, dem Tabellen-Vierten der 3. Liga. Zuletzt machte sich das Fehlen des 30-Jährigen immerhin kaum bemerkt: Drei Siege in Serie feierte die Mannschaft von Uwe Koschinat in der Liga.

Derbyniederlage im Pokal soll wiedergutgemacht werden

Der Coach musste mit seinen Saarbrückern im jüngsten Pflichtspiel jedoch einen Dämpfer hinnehmen - mit 1:2 verlor der FCS im Derby in Homburg im Landespokal und schied aus.

"Wir müssen den Rückschlag schnell abhaken", verkündete Koschinat daher auf der Spieltags-Pressekonferenz. Schließlich steht das Verfolgerduell um die Aufstiegsplätze gegen die Münchner Löwen an. 1860 steht auf Platz sechs wohlgemerkt nur ein Pünktchen hinter den Saarländern.

"Ein wichtiges Spiel", wie Koschinat meinte, in der nicht mehr langen Saison stehe also allemal bevor. In diesem soll das Pokalspiel vergessen gemacht werden, der vorherige Lauf müsse wieder her, so Manuel Zeitz. Coach Koschinat erklärte dazu aber, dass Grimaldi nicht beim Wiedergutmachungsversuch teilnehmen werde.

Nach der Zerrung der Wade sowie Reizung der Achillessehne habe der Ex-Löwe (Grimaldi war 2018/19 ein halbes Jahr für 1860 am Ball und schoss in 20 Spielen fünf Tore) laut Koschinat nach dem wiederaufgenommenen Training "wieder Schmerzen gehabt. Ich plane vorerst nicht mehr mit ihm."