Wolfs beeindruckender Premierentreffer - Inter-Serie reißt ohne Messi

Auch ohne Tor und Lionel Messi hat Inter Miami seine Tabellenführung in der MLS verteidigt. Für Sandro Schwarz und Hannes Wolf gab es Grund zum Jubeln.

2019 hatte Hannes Wolf RB Salzburg als aufstrebender Youngster verlassen, um die deutsche Bundesliga zu erobern. Doch weder bei RB Leipzig noch bei Borussia Mönchengladbach wollte dieses Vorhaben gelingen. Im vergangenen Januar schlug der inzwischen 25 Jahre alte Österreicher deshalb ein neues Kapitel auf, wagte den Sprung in die USA - und ist seitdem wieder gefragt.

Beim New York City FC stand er in der Nacht auf Freitag (MESZ) auch im 13. Spiel der MLS-Saison auf dem Rasen und traf dabei erstmals. Und das nicht irgendwie: Im Auswärtsspiel bei Philadelphia Union verwandelte Wolf tief in der Nachspielzeit der ersten Hälfte einen Freistoß fast von der rechten Eckfahne direkt. Sein Schlenzer mit links landete ideal mithilfe des Innenpfostens im linken oberen Toreck.

Es war das 2:0, am Ende gewannen Wolf & Co. mit 2:1. Der NYCFC, der in der vergangenen Saison die Play-offs noch klar verpasst hatte, kletterte damit in der Eastern Conference auf den fünften Platz. Die ersten neun erreichen nach der Regular Season die K.-o.-Runde.

Messi fehlt verletzt - Forsberg & Co. jubeln erneut viermal

Ganz vorne bleibt Inter Miami, das nach fünf Siegen in Serie mit jeweils mindestens drei Treffern diesmal allerdings ohne Glück vor dem Kasten war. Ohne Lionel Messi, der wegen einer beim vorangegangenen 3:2 in Montreal erlittenen Beinverletzung nicht mitgereist war, musste sich der Spitzenreiter mit einem 0:0 bei Kellerkind Orlando City begnügen, verlängerte aber immerhin seine Serie an ungeschlagenen Partien auf acht.

Erster Verfolger Miamis - mit drei Punkten Rückstand und einem Spiel weniger - ist weiterhin der FC Cincinnati nach einem 1:0 gegen Atlanta United. Dahinter eroberten die New York Red Bulls den dritten Platz zurück. Die Mannschaft von Sandro Schwarz war nach gutem Saisonstart unlängst viermal am Stück sieglos geblieben - inklusive 2:6 in Miami -, beendete die Ergebniskrise aber am Wochenende per 4:2 gegen New England und legte nun nach: Bei DC United gelang ein 4:1, bei dem Emil Forsberg einen Assist verbuchte.