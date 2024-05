Geleakt! Die Top-Verdiener in der MLS 2024

10. Carles Gil (New England R., $ 4,452.083)

Vor seinem Wechsel in die USA spielte der Spanier bei La Coruña in der 2. Liga. In der MLS aber zählte der Spielmacher auf Anhieb zu den Top-Assistgebern. 2022 ließ er seinen Bruder Nacho nachkommen, der aber nur ein Zehntel von ihm verdient. IMAGO/USA TODAY Network