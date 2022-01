Prescott bricht Touchdown-Rekord der Cowboys

Dak Prescott hat einen neuen Rekord bei den Dallas Cowboys aufgestellt. Die Texaner holten gegen Philadelphia ebenso den zwölften Saisonsieg wie die Kansas City Chiefs gegen Denver.

37 Touchdown-Pässe in einer Saison - das gelang zuvor noch keinen Spielmacher in der Geschichte der Dallas Cowboys. Mit seinem fünften Touchdown-Pass beim 51:26-Erfolg bei den Philadelphia Eagles verbesserte Prescott (295 Yards, keine Interception) den bisherigen Saison-Bestwert von Tony Romo aus dem Jahr 2007.

Die Cowboys (12:5) standen bereits vor der Partie als Sieger ihrer Division NFC East fest und haben in den Play-offs in der kommenden Woche ein Heimspiel gegen das beste Wild-Card-Team. Die Eagles (9:8) sind ebenfalls für die Play-offs qualifiziert.

Chiefs müssen sich strecken

Chancen auf ein Freilos in der ersten Play-off-Runde haben derweil noch die Kansas City Chiefs (12:5) nach einem hart erkämpften 28:24 bei den Denver Broncos (7:10). Mit zwölf Siegen liegt das Team um Quarterback Patrick Mahomes (270 Yards durch Pässe, zwei TDs, 54 Yards am Boden) aktuell in seiner Conference auf Platz eins vor den Tennessee Titans, die am Sonntagabend aber gleichziehen können und das direkte Duell in dieser Saison gewonnen haben.

Am letzten Spieltag der Regular Season kämpfen zudem noch sieben Teams um drei offene Play-off-Plätze, darunter die Baltimore Ravens und Pittsburgh Steelers sowie die Las Vegas Raiders und Los Angeles Chargers in direkten Duellen.