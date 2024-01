Pfiffe für Kroos und Beckenbauer

Im Rahmen der spanischen Supercopa in Saudi-Arabien ließen dessen Fußballfans deutlich verlauten, was sie von Deutschland halten. Auch auf Kosten des Respekts für Franz Beckenbauer.

Vor bald 22 Jahren hat Deutschland gegen Saudi-Arabien den höchsten Sieg in seiner WM-Geschichte gefeiert, aber daran hatten die saudischen Fans wahrscheinlich nicht mehr gedacht, vor deren Augen am Mittwochabend in Riad das erste Halbfinale der spanischen Supercopa zwischen Real Madrid und Atletico Madrid stattfand.

Und doch scheint etwas im Argen zu liegen zwischen den beiden Nationen. Zwischen Saudi-Arabien, das in seiner finanziell überladenen Profiliga aktuell etliche Weltstars versammelt und 2034 aller Voraussicht nach die WM austragen wird, und Deutschland, das schon mit seiner kritischen Haltung gegenüber der WM 2022 in Nachbarstaat Katar aufgefallen war.

Zwar richteten sich - bei jedem Ballkontakt - die deutlich vernehmbaren Pfiffe im Al Awal Park, wo normalerweise Al-Nassr mit Cristiano Ronaldo seine Heimspiele austrägt, in erster Linie gegen den eingewechselten Toni Kroos, der seine Kritik an frühzeitigen Spielerwechseln in die Saudi Pro League besonders am Beispiel Gabri Veiga publik gemacht hatte.

Dass es in Saudi-Arabien aktuell aber vielmehr eine grundsätzliche Abneigung gegen Deutschland zu geben scheint, bewiesen Pfiffe schon während der Schweigeminute für die verstorbene Ikone Franz Beckenbauer - noch ehe Kroos auch nur einen Ballkontakt gesammelt hatte. Wodurch sich große Teile des Publikums mehr als Fans ihres Landes oder ihrer Kultur offenbarten als als Fans des Weltfußballs.

Kroos reagiert sarkastisch - Finale an Ort und Stelle

Auf dem Rasen ließ sich Kroos übrigens nichts anmerken, der das "Derbi madrileño" mit Real spektakulär mit 5:3 nach Verlängerung gewann. Anschließend aber konnte sich der inzwischen 34-Jährige auf der Plattform X ein sarkastisches "Das hat heute Spaß gemacht! Tolles Publikum" nicht verkneifen.

Damit dürfte der Stratege die Wogen nicht geglättet haben, ehe er am Sonntag an Ort und Stelle noch mal antreten wird. Dann steigt im Al Awal Park auch das Finale um den spanischen Superpokal, in dem es für die Königlichen gegen Meister Barcelona oder Pokalfinalist Osasuna gehen wird.