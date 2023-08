"Peinlich": Kroos kritisiert bevorstehenden Veiga-Wechsel deutlich

Als europäisches Top-Talent mit 21 Jahren nach Saudi-Arabien? Im Fall Gabri Veiga wollte Toni Kroos seine Meinung nicht für sich behalten.

Toni Kroos steht zu seinen Worten. Dass er das so schnell tun muss, hätte Real Madrids Stratege aber wahrscheinlich nicht erwartet. "Embarassing", also "peinlich", kommentierte der 33-Jährige am Donnerstag dennoch unter einen Social-Media-Post des Transfer-Experten Fabrizio Romano, der den Wechsel von Celta Vigos Top-Talent Gabri Veiga zu Al-Ahli nach Saudi-Arabien für fix erklärte.

Erst am Mittwoch hatte Kroos in seinem Podcast "Einfach mal Luppen" seine Meinung zu den zahlreichen Transfers in die boomende Saudi-Liga kundgetan, wobei der Routinier einen großen Unterschied macht: "Wenn Cristiano Ronaldo oder Karim Benzema, die alles gewonnen und Legenden-Status haben, am Ende ihrer Karriere dorthin gehen - von mir aus".

Eine "Gefahr für den Fußball der Zukunft"?

Wenn jedoch "die 26-, 27-, 28-Jährigen, die Top-Qualität haben, in Top-Klubs in Europa spielen und in den nächsten Jahren die Chance hätten, erst mal noch das zu erreichen, was andere schon erreicht haben", nun diesen Schritt gehen, fehlt dem fünfmaligen Champions-League-Sieger ("Alle gehen wegen des Geldes dorthin") das Verständnis. Damit habe der Weltmeister von 2014, der seine Karriere in Madrid beenden wird, "ein Problem".

"So ein Einschnitt in seine sportliche Karriere, seine Ansprüche nur wegen des Geldes so runterzuschrauben, davon bin ich kein Fan", bekennt Kroos, der in dieser Entwicklung "eine Gefahr für den Fußball der Zukunft" sieht. "Das ist ein unfassbar schlechtes Vorbild für ganz viele junge Jugendspieler, dass da Geld die Motivation ist."

Veiga, aus der Jugend von Celta Vigo stammend, ist eines der größten spanischen Mittelfeldtalente. Für den Traditionsklub hat er in der abgelaufenen Ligasaison starke elf Tore erzielt, zuletzt war er vor allem mit einem Wechsel zum italienischen Meister SSC Neapel in Verbindung gebracht worden. Mit Al-Ahli scheint nun aber der Tabellenzweite der Saudi Pro League, trainiert von Ex-Salzburg-Coach Matthias Jaissle, das Rennen zu machen.