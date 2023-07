"Passt perfekt": Roord wechselt zu Manchester City

Die niederländische Nationalspielerin Jill Roord verlässt Wolfsburg vorzeitig in Richtung Manchester. Dem VfL winkt eine Rekordsumme.

Im Sommer 2021 verpflichtete der VfL Wolfsburg die Niederländerin Jill Roord vom englischen Spitzenklub Arsenal WFC. Die offensive Mittelfeldspielerin wollte durch einen Wechsel nach Deutschland näher bei ihrer Familie sein und band sich vertraglich bis 2024 an den VfL. Nun, nach zwei Spielzeiten, endet das Kapitel in Grün-Weiß vorzeitig - und entspricht damit dem Wunsch der 26-Jährigen.

Gemeinsam habe man sich auf eine Auflösung des noch laufenden Arbeitspapiers geeinigt, verkündete der DFB-Pokalsieger in einer Pressemitteilung am Donnerstag. Jill Roord kehrt in die englische Women's Super League zurück und schließt sich Manchester City an. Bei den Skyblues unterschreibt die offensive Mittelfeldspielerin einen Vertrag bis 2026.

Mit der neuen Nummer 20 verstärkt sich der Klub nach einer, für seine Ansprüche, enttäuschenden Saison. Als Tabellenvierter der abgelaufenen Saison verpassten die Citizens die Qualifikation für die Champions League und werden so in der anstehenden Spielzeit nicht international spielen. Ein entscheidender Faktor für die Verantwortlichen in Wolfsburg um Ralf Kellermann, Direktor Frauenfußball beim VfL, dem Wechselwunsch der 86-maligen niederländischen Nationalspielerin nachzukommen.

Roord wird teuerster Bundesliga-Abgang der Geschichte

Bereits im vergangenen Sommer hatte Roord um eine vorzeitige Beendigung des Vertragsverhältnisses gebeten, die man in Wolfsburg allerdings ablehnte. Damals hatte der FC Barcelona großes Interesse gezeigt. "Im Vergleich zur Situation vor einem Jahr stellen sich die Rahmenbedingungen in dieser Wechselperiode verändert dar, weshalb auch unsere Entscheidung eine andere ist", erklärt Kellermann.

"Mit Blick auf die wirtschaftliche Komponente eines Transfers und unter Berücksichtigung der entscheidenden Tatsache, sie nicht an einen Champions-League-Konkurrenten 2023/24 zu verlieren, halten wir die getroffene Lösung für die bestmögliche." Berichten zufolge erhält der VfL eine Ablöse von rund 400.000 Euro plus Boni, was sie zum Rekord-Abgang der Bundesliga-Historie macht. International katapultiert der Deal Roord auf Platz zwei der teuersten Transfers aller Zeiten - hinter der Engländerin Keira Walsh, die im vergangenen Sommer für knapp 470.000 Euro von Manchester City zum FC Barcelona wechselte.

Im Vergleich zum Vorjahr ist man in Wolfsburg auf Roords Position im offensiven Mittelfeld nun auch besser aufgestellt: Durch die Verpflichtung von Nationalspielerin Chantal Hagel (TSG Hoffenheim) und der jungen Schweizerin Riola Xhemaili (SC Freiburg) kann man den Abgang der Niederländerin einigermaßen kompensieren. Die Vertragsverlängerung mit Offensivspielerin Rebecka Blomqvist vor einem Tag war ein weiteres Indiz für den Abgang von Roord. Aufgrund zu geringer Einsatzzeiten hatte die Schwedin den Verein lange verlassen wollen, durch den Wechsel der Konkurrentin steigen Blomqvists Chancen auf Spielzeit deutlich.

"Manchester City passt perfekt zu mir"

Roord freut sich indes auf ihren neuen Karriereabschnitt in himmelblau. Es sei ein Traum wieder in England zu spielen. "Ich bin sehr glücklich und stolz, für Manchester City zu unterschreiben", äußerte sie sich bei ihrer Vorstellung. "Ich habe immer gedacht, dass dies ein fantastischer Verein mit viel Qualität ist und ich freue mich riesig, hier zu starten. Ich mag die Art, wie sie spielen wirklich und ich habe das Gefühl, dass es perfekt zu mir passt."

Auch Cheftrainer Gareth Taylor zeigte sich erfreut, die Unterschrift der Niederländerin gesichert zu haben. "Sie ist eine Spielerin, deren Kaliber durch das, was sie erreicht hat, für sich spricht. Wir glauben, dass sie eine fantastische Ergänzung unseres Kaders hier bei City sein wird", erklärte der 50-Jährige. Mit der Ergänzung einer Spielerin wie Roord, die einen großen Erfahrungsschatz und eine Siegermentalität mitbringt, sieht Taylor das Potenzial, mit City in der anstehenden Saison ganz oben angreifen zu können.

Dieser Glaube habe sie in persönlichen Gesprächen mit dem Trainer überzeugt, dass der Schritt nach Manchester genau der richtige für sie sei, erklärte Roord. "Ich habe alles gehört, was ich hören wollte - wir denken gleich über Fußball, was wichtig ist, und wo er mich in der Mannschaft sieht, war ideal. Ich hoffe, dass wir gemeinsam sehr erfolgreich sein werden."

Bevor es für die 26-Jährige bei den Citizens losgeht, steht in rund zwei Wochen aber erstmal die WM in Australien und Neuseeland auf dem Programm. Für die Oranje Leeuwinnen um Roord geht es in Gruppe E gegen die WM-Debütanten aus Vietnam und Portugal sowie den Titelverteidiger USA.