Kehrtwende: Blomqvist verlängert in Wolfsburg

Rebecka Blomqvist wird auch in der kommenden Saison für den VfL Wolfsburg auf Torejagd gehen - und das, obwohl die Vorzeichen bis zuletzt auf Abschied standen.

Im März hatte Ralf Kellermann, Direktor Frauenfußball beim VfL Wolfsburg, bekanntgegeben, dass Pauline Bremer und Rebecka Blomqvist den Verein zum Saisonende verlassen werden. Während Bremer, die ab der kommenden Spielzeit für Brighton spielen wird, nach drei Jahren beim VfL kein neues Vertragsangebot erhalten hatte, wollte Blomqvist trotz einer vorliegenden Offerte nicht verlängern. Damals erklärte die 25-Jährige, dass ihre Zukunft noch ungewiss sei, ihr Abgang vom VfL aber beschlossene Sache. "Natürlich ist es traurig, wegzugehen. Aber ich muss schauen, was für mich und meine Entwicklung das Beste ist", offenbarte sie dem schwedischen "Fotbollskanalen".

Nun, vier Monate später, gibt es die Kehrtwende: Blomqvist wird auch in der kommenden Spielzeit in Grün-Weiß auflaufen und somit in ihre dritte Saison beim amtierenden DFB-Pokalsieger gehen. Im Dezember 2020 war die 25-Jährige vom damaligen schwedischen Meister FC Göteborg gekommen, wo sie in 135 Spielen mit 53 Treffern und 29 Vorlagen auf sich aufmerksam gemacht hatte. In Wolfsburg unterschreibt die Schwedin nun einen neuen Vertrag bis 2025, das verkündete der Verein am Mittwoch in einer Pressemitteilung.

Blomqvist hofft auf mehr Spielzeit

Kellermann zeigte sich erfreut, dass Blomqvist das Angebot zur Vertragsverlängerung doch noch angenommen hat: "Es war immer unser Wunsch, dass Rebecka den Vertrag bei uns verlängert. Sie hat gerade zum Ende der vergangenen Saison hin unterstrichen, wie wichtig sie für uns ist." Die 25-Jährige hatte den VfL im Finale des DFB-Pokals gegen den SC Freiburg durch ihren Treffer zum 2:1 auf die Siegerstraße gebracht und entscheidend zum Gewinn des Titels beigetragen - dem insgesamt zehnten Triumph der Wolfsburgerinnen im Pokalwettbewerb.

Woher ihr Sinneswandel kam, verriet Blomqvist den schwedischen Medien. "Der Grund, warum ich darüber nachgedacht habe, zu gehen, war die Spielzeit." In der abgelaufenen Saison durfte die Angreiferin nur viermal von Beginn ran, in zwanzig Spielen wurde sie eingewechselt, die Partien gegen Topteams musste sie häufig von der Bank verfolgen. "Der Prozess war ein bisschen hin und her, aber in den letzten Wochen wurde mir das Gefühl vermittelt, dass sich meine Bedingungen in Zukunft ändern könnten", erklärte sie. "Klar ist es schwierig, solche Dinge zu versprechen, aber es gab positive Gespräche und das bedeutet mir sehr viel."

Es sei ihr bewusst, dass Fußball ein Leistungssport ist, aber sie habe das Gefühl, dass der Verein an sie glaubt. "Sie haben seit letztem Winter wirklich gezeigt, dass sie mich behalten wollen", führt Blomqvist fort. "Ich denke, dass ich mich in den zweieinhalb Jahren in Wolfsburg spielerisch sehr gut entwickelt habe und hier die nächsten Schritte in meiner Karriere gehen kann. Das gesamte Team ist fantastisch, ich bin hier in einem Weltklasse-Umfeld". Auch Kellermann ist davon überzeugt, dass die Entwicklung der 25-Jährigen noch nicht abgeschlossen ist und weiterhin viel Potenzial in ihr steckt.

Schwedin will Titel gewinnen - auch bei der WM

Die Entscheidung pro VfL war bei der Schwedin aber nicht nur sportlicher Natur. "Es fühlt sich wirklich richtig an und ich möchte dem Ganzen noch eine Chance geben. Ich habe mir hier ein Leben aufgebaut, genieße die Stadt und fühle mich sehr wohl. Ich bin sowohl auf als auch neben dem Platz in einer sehr guten Verfassung." Sie freue sich sehr darauf, nach Wolfsburg zurückzukehren, erklärte Blomqvist und verriet auch, was sie sich für die kommende Spielzeit erhofft: "Ich hoffe, dass die Saison so lang wird wie diese. Wie das Finale dann genau ausgeht, weiß ich noch nicht, aber ich hoffe, dass wir bis zum Schluss um alle drei Titel kämpfen!"

Einen erfolgreichen Auftakt in das Fußballjahr 2023/24 könnte es für Blomqvist aber schon vorher geben. Als Teil des schwedischen WM-Kaders wird die 22-malige Nationalspielerin in rund zwei Wochen bei ihrer ersten Weltmeisterschaft antreten. In Down Under trifft Schweden in Gruppe G auf Südafrika, Italien und Argentinien.