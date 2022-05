"Passt ideal zu unserer Philosophie": Verl nimmt Bürger unter Vertrag

Der SC Verl hat einen weiteren Neuzugang präsentiert. Von Regionalligist Carl Zeiss Jena kommt Leon Bürger zu den Ostwestfalen.

Kehrt in die Dritte Liga zurück: Leon Bürger. IMAGO/Karina Hessland

Der ehemalige U-18- und U-19-Nationalspieler Leon Bürger verlässt Regionalligist Jena nach einer Saison und schließt sich dem SC Verl an. Der 22-jährige Mittelfeldspieler hat bereits während seiner Zeit in Braunschweig Drittliga-Erfahrung sammeln können, stand dort zehn Mal auf dem Feld (zwei Tore). In der Regionalliga Nordost spielte Bürger 31 Mal und erzielte dabei einen Treffer.

Laufstarker und dynamischer Spieler

Nach den Verpflichtungen von Wladimir Wagner und Koray Dag vom SC Paderborn hat Verl einen weiteren jungen Spieler verpflichtet. "Leon passt ideal zu unserer Philosophie. Er ist ein sehr gut ausgebildeter Fußballer, zudem sehr laufstark und dynamisch. Bei Jena hat er eine sehr starke Saison gespielt und kann hier bei uns nun den nächsten Schritt gehen", so der Sportliche Leiter Sebastian Lange.

Bürger: "Die Verler Verantwortlichen haben sich sehr um mich bemüht, und ich freue mich sehr, dass es mit dem Wechsel nach Verl geklappt hat. Ich werde jetzt erstmal in den Urlaub fahren und dann ab Tag eins alles geben."