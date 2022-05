"Gesamtpaket" entscheidet: Dag schließt sich Verl an

Koray Dag spielt in der kommenden Saison beim SC Verl. Der türkische Junioren-Nationalspieler trifft dort auf seinen alten Trainer.

Dag trug bislang das Trikot des SC Paderborn, für den er zuletzt in der U 19 auflief und auch unter Verls Trainer Michel Kniat trainierte. Der Drittligist stattet den Angreifer nun mit einem Profivertrag aus. "Für mich stimmt in Verl einfach das Gesamtpaket. Ich hatte gleich ein gutes Gefühl und ich werde versuchen, das durch Leistung zurückzugeben", wird Dag von seinem künftigen Arbeitgeber in einer Mitteilung zitiert.

Der 19-Jährige wurde beim VfL Bochum und bei Borussia Dortmund ausgebildet, 2020 holte ihn der SC Paderborn. Seit Februar 2022 ist Dag A-Junioren-Nationalspieler der Türkei (drei Einsätze). In der U-19-Bundesliga lief er für den SCP in 16 Partien auf (vier Tore) und bestritt auch Einsätze für die zweite Mannschaft in der Oberliga.

"Koray hat sehr großes Potenzial", sagt Verls Sportlicher Leiter Sebastian Lange, "er ist torgefährlich und technisch in der Lage, viele Situationen spielerisch zu lösen. In seinem Alter steht Koray natürlich erst am Anfang seiner Entwicklung im Männerbereich, weshalb wir ihn behutsam aufbauen werden."