Kolo Muani schießt glanzloses PSG zum Sieg gegen Nantes

Mit einem glanzlosen 2:1-Sieg gegen Nantes im Rücken kann Paris Saint-Germain am kommenden Mittwoch zum entscheidenden CL-Gruppenspiel nach Dortmund reisen.

Der eingewechselte Randal Kolo Muani trifft per Abstauber zum 2:1 für PSG. IMAGO/PanoramiC

PSG-Coach Luis Enrique musste nach dem 2:0 bei Le Havre teils gezwungenermaßen vier Änderungen vornehmen. Donnarumma (Rotsperre), Fabian (verletzt) Mukiele und Dembelé (beide Bank) wurden ersetzt durch den in der Vorwoche starken Schlussmann Tenas, Marquinhos, Hernandez und Ugarte.

Nantes-Trainer Pierre Aristouy beließ es nach dem 1:0-Sieg gegen den Tabellenzweiten Nizza bei einer Veränderung. Mououssamy begann anstelle von Chirivella im defensiven Mittelfeld.

Tenas rettet gegen Mollet - Barcola mit dem 1:0

Anlaufzeit benötigte das Spiel keine. Nach nicht einmal 20 Sekunden hatte Mbappé den ersten Abschluss des Spiels. Danach taten sich die Hauptstädter aber schwer, Lücken gegen die kompakt verteidigenden Gäste zu finden, die sich gegen den Ball immer wieder in einem 5-4-1 anordneten. Auch die Gäste hatten dann den ersten gefährlichen Abschluss des Spiels. Tenas parierte mithilfe der Latte gegen den Ex-Schalker Mollet (15.).

PSG fiel relativ wenig mit dem Ball ein, bei einer der wenigen Strafraumaktionen verfehlte Lee das Tor (25.). Dennoch sollte es noch vor der Pause mit der Führung klappen, weil Barcola nach feinem Doppelpass mit Vitinha seinen ersten Treffer im Trikot der Pariser erzielte (41.). Mbappé, der in der 45. Minute noch einen Abschluss hatte, blieb für seine Verhältnisse im ersten Durchgang größtenteils unauffällig.

Nantes gleicht aus

Nach dem Seitenwechsel zeigte sich zunächst ein unverändertes Bild, nach wie vor machte PSG das Spiel. Den Treffer erzielten aber die Gäste. Zunächst blockte Danilo Pereira gegen Mostafa Mohamed ab, selbiger köpfte danach aber eine Mollet-Ecke ins Netz (55.), 1:1.

Wer gedacht hätte, dass PSG danach einen Zahn zulegt, der sollte sich täuschen. Nantes hielt weiterhin gut dagegen und hatte durch Mostafa Mohamed den nächsten Abschluss des Spiels (57.). Wenn PSG für Gefahr sorgte, dann war meist Barcola beteiligt, so auch bei seinem Lupfer ans Außennetz (58.). PSG brachte frische Offensivkräfte und wurde mehr und mehr offensiver, was den Gästen wiederum Kontermöglichkeiten eröffnete. Gefährlich wurde es auf beiden Seiten danach aber zunächst trotzdem kaum.

Kolo Muani trifft nach Einwechslung

Zwei der Joker sorgten dann doch noch für das Happy End für PSG. Dembelé holte einen Freistoß raus, infolgedessen der ehemalige Frankfurter Kolo Muani per Abstauber dann für den Siegtreffer sorgte (82.). Siegtreffer, weil trotz Chancen auf beiden Seiten - Asensio (83.), Dembelé (89., 90.+5) für PSG, Castelletto (90.+2), Mollet (90.+3) für Nantes - kein weiteres Tor folgte. So gewannen die Pariser am Ende verdient, ohne aber zu glänzen.

Dennoch kann PSG am kommenden Mittwoch (21 Uhr, LIVE! bei kicker) mit Rückenwind ins abschließende Champions-League-Gruppenspiel gegen Borussia Dortmund gehen, während für Nantes am Sonntag (13 Uhr) das nächste Spiel gegen Stade Brest ansteht.