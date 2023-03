Bayern-Generalprobe geglückt: PSG feiert neuen Rekordtorschützen Mbappé

Paris Saint-Germain ist die Generalprobe für das zweite Duell mit Bayern München geglückt. Gegen Pokalsieger Nantes verspielte PSG zwar zwischenzeitlich eine 2:0-Führung, siegte am Ende aber dank seines neuen Rekordtorschützen Mbappé klar.

Vier Tage vor dem Achtelfinal-Rückspiel beim FC Bayern München in der Champions League schickte PSG-Coach Christophe Galtier im Heimspiel gegen Pokalsieger Nantes eine starke Mannschaft aufs Feld. Der frischgebackene Weltfußballer Messi begann genauso wie Mbappé. Auf der rechten Abwehrseite startete der Ex-Leipziger Mukiele. Hakimi, in Frankreich wegen Vergewaltigung angeklagt, fehlte weiterhin. Auch Neymar, der das zweite Duell mit Bayern wegen einer Knöchelblessur verpasst, war nicht einsatzbereit.

Nach einer Gedenkminute für Frankreichs am Mittwoch im Alter von 89 Jahren verstorbene Fußball-Legende Just Fontaine ging es im Prinzenpark los - und das erste Ausrufezeichen setzte der Weltfußballer: Nach einer noch abgefälschten Flanke von Nuno Mendes war Messi in der Mitte zur Stelle (12.). Fünf Minuten später stand es bereits 2:0 und wieder war Nuno Mendes beteiligt. Sein Schuss parierte Torhüter Lafont noch stark, ehe Verteidiger Hadjam den Ball höchst unglücklich ins eigene Tor beförderte.

Donnarummas unsichere Minuten

Mit dem frühen Doppelpack im Rücken schaltete der Favorit ein wenig zu früh in den Schongang. Nantes kam zurück in die Partie, allerdings begünstigt durch eine Unachtsamkeit von PSG-Torhüter Donnarumma. Blas schloss aus sehr spitzem Winkel von der linken Seite einfach mal ab und erwischte den Schlussmann, der wohl mit einer Flanke gerechnet hatte, auf dem falschen Fuß. Der Ball schlug im kurzen Eck ein (31).

Donnarumma wirkte verunsichert. Wenig später ließ er einen mittig platzierten Distanzschuss des Ex-Schalkers Mollet nach vorne prallen. In der Folge entstand eine Ecke für Nantes, die im 2:2 mündete: Ganagos Kopfballverlängerung senkte sich ins lange Eck (38.).

Nach einer Stunde übernahm der Meister wieder die Führung. Nach Messis Ecke von rechts gelangte der Ball nahe des hinteren Strafraumecks zu Mbappé, nach dessen butterweicher Flanke Danilo Pereira zum 3:2 einköpfte (60.).

Als der Schiedsrichter wenig später nach Foul des glücklosen Hadjam an Mukiele auf den Elfmeterpunkt zeigte, hatte sich Mbappé den Ball bereits geschnappt (62.). Doch eine längere VAR-Pause ergab, dass das Foul sich knapp außerhalb des Strafraums ereignet hatte. Messis Freistoß parierte Lafont.

Mbappé hängt Cavani ab - Marquinhos muss ausgewechselt werden

Hatte Mbappé in der 74. Minute schon nicht viel zu seinem Rekordtor gefehlt, als er einen Schuss aus über 25 Metern knapp rechts vorbeisetzte, war es für den WM-Torschützenkönig in der Nachspielzeit schließlich doch noch soweit: Nach Zuspiel des eingewechselten Pembelé drehte er sich um seinen Gegenspieler und markierte den 4:2-Endstand (90.+2).

Durch seinen 201. Pflichtspieltreffer im PSG-Trikot stieg er im zarten Alter von 24 Jahren zum alleinigen Rekordtorschützen des Vereins auf. Mit einem Doppelpack war er im Spiel zuvor (3:0 bei Olympique Marseille) mit Edinson Cavani gleichgezogen.

Kleine Sorgenfalten bereitete PSG vor dem Rückspiel in München am Mittwoch (21 Uhr, LIVE! bei kicker) nur die mögliche Verletzung von Marquinhos, der in der Schlussphase nach einer Behandlungspause ausgewechselt werden musste. In das Rückspiel in der Allianz-Arena geht der französische Meister mit der Hypothek einer 0:1-Heimniederlage aus dem Hinspiel.