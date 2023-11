Pflichtaufgabe gelöst: PSG gegen Montpellier ohne Probleme

PSG ist vorübergehend an die Tabellenspitze der Ligue 1 gesprungen. Gegen Montpellier gelang der fünfte Pflichtspielsieg in Serie.

Gegenüber dem 3:2 in Brest, bei dem Mbappé das Spiel in letzter Minute entschieden hatte, war bei PSG auch ob des anstehenden Champions-League-Spiels bei Milan Rotation angesagt. Gleich fünf Wechsel nahm Luis Enrique vor - und bekam dafür beinahe früh die kalte Dusche. Nach einer simplen Kopfballverlängerung war die auf zwei Positionen veränderte Viererkette quasi überspielt, Mukiele verhinderte gegen Savanier in höchster Not den Rückstand (3.).

Lees Strahl in den Knick

Anschließend gestaltete sich der erste Durchgang einseitig. Der Favorit dominierte, und ging mit der ersten guten Chance in Führung. Mbappé ließ einen Querpass von Hakimi auf Lee durch, der die Kugel sehenswert in den Giebel beförderte (10.). Den mutigen Anfangsminuten der Südfranzosen war abrupt ein Ende gesetzt.

Bis zur Pause sollte der HSC nicht mehr wirklich gefährlich werden und entging einem weiteren Gegentor mehrfach nur knapp. Dembelé scheiterte am gut reagierenden Lecomte (26.), bevor die folgende Ecke ebenfalls gefährlich wurde. Mukiele verpasste die Kopfballverlängerung am zweiten Pfosten allerdings, bevor Mbappés Nachschuss knapp am Tor vorbeizog (27.). Es blieb daher beim 1:0.

Traumkombination und Joker-Tor

Nach dem Seitenwechsel waren Mbappé und Co. darauf aus, den Sieg schnellstmöglich festzuzurren. Hakimi rang Lecomte erst eine Parade ab, nach welcher Kolo Muani nicht zum Abstauber kam (50.), ehe Dembelé und Zaire-Emery den zweiten sehr ansehnlichen Treffer des Abends beisteuerten. Der Flügelspieler und das Ausnahmetalent aus dem zentralen Mittelfeld spielten sich über rechts in den Sechzehner, Dembelé legte per Sohle ab, Zaire-Emery traf mit dem Außenrist (58.) - die Vorentscheidung.

Dem Außenseiter war mit dem zweiten Gegentreffer der Zahn gezogen, Paris schonte Kräfte und ging langsam ins Schaulaufen über. Nach gut einer Stunde zeigte Joker Vitinha nur vier Minuten nach seiner Hereinnahme aber nochmal auf und vollstreckte den zweiten Hakimi-Assist des Abends zum 3:0-Endstand (66.), nach dem nichts mehr geschah.

Paris ist bereits am Dienstag (21 Uhr) wieder gefordert, wenn sie in der Champions League bei der AC Mailand zu Gast sind. In der Liga geht es für PSG am Samstag (17 Uhr) mit einem Auswärtsspiel gegen Reims weiter. Montpellier ist bereits einen Tag vorher im Einsatz. Am Freitag (21 Uhr) empfangen die Südfranzosen Nizza zum Heimspiel.