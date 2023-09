Dank Rijkhoff: BVB gewinnt Auftakt in Youth League knapp

Dortmund gewinnt ein chancenarmes, dafür umkämpftes Spiel in Paris dank eines sehenswerten Treffers von Rijkhoff mit 1:0 und startet erfolgreich in die neue Youth League-Saison.

Mit viel Selbstvertrauen startete der Nachwuchs von Borussia Dortmund in die neue Youth League-Saison. 15 Punkte und 18:1 Tore standen bisher bei den makellosen Dortmundern in der neue U-19-Bundesliga West-Saison zu Buche. Von der Offensivpower, die der BVB in der heimischen Liga versprühte, war jedoch anfangs wenig zu sehen. Vielmehr kamen die Pariser besser ins Spiel, störten den Gegner früh und hatten durch Sangaré den ersten Hochkaräter der Partie (12.), der Stürmer verzog jedoch. Besonders über die linke Abwehrseite zeigten sich die Dortmunder anfällig (18., 23.), doch die Pariser konnten die Schwäche nicht nutzen.

Rijkhoff sehenswert aus dem Nichts

Beim BVB passte derweil lange Zeit nicht viel zusammen, so dauerte es bis zur 29. Minute bis der Gast seine erste Chance hatte: Blank, der in dieser Saison bereits fünf Einsätze in der 3. Liga vorweisen kann, köpfte aber drüber. Keine Minute später gingen die Dortmunder dann trotzdem in Führung (30.). Der erst kürzlich von der Drittligamannschaft in die U-19 degradierte Rijkhoff traf mit dem ersten Schuss aufs Tor sehenswert. Der "Neuzugang" verpasste es kurze Zeit später sogar, die Führung für die Borussia zu erhöhen (36.). So ging es mit dem knappen 1:0 in die Pause.

Nach Wiederanpfiff verlegten sich die Borussen erst mal auf die Abwehrarbeit. Zumeist wurde dem Gegner mit allen Mann in der eigenen Hälfte das Leben schwer gemacht. Erst nach einer Viertelstunde fand sich Paris damit besser zurecht und kam durch Nhaga (61.) sowie Bensoula (63.) zu den ersten Torannäherungen, bevor Zague bei der besten Chance an Keeper Lisewski scheiterte (65.). Ein nachhaltiger Spielfluss konnte sich jedoch auch nicht aus Paris bester Phase entwickeln. Viele kleine Fouls und Nickligkeiten erlaubten diesen auf beiden Seiten kaum.

Lisewski behält die Oberhand

Erst in der Schlussphase wurden die Pariser dann wieder gefährlicher - hauptsächlich durch Standards. Da Lisewski aber sowohl gegen Mendy (86.), als auch gegen Mayulu die Oberhand behielt (90.+2) und Ngaha sein Team in der Nachspielzeit dezimierte (Gelb-Rot, 90.+4), fuhren die Dortmunder mit drei Punkten zurück in den Pott.