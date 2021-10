Mbappé entscheidet: PSG dreht Partie gegen Angers dank umstrittenem Elfmeter

Bei Paris St. Germain fehlten am Freitagabend Neymar und Messi im Aufgebot. Angers kam gut in die Partie, ging in Führung, scheiterte aber daran, diese über die Zeit zu retten - auch wegen einer diskutablen Entscheidung kurz vor Schluss.

Traf für PSG zum 2:1-Endstand vom Punkt: Kylian Mbappé (re.). AFP via Getty Images